Basket, il 2024 della Reale Mutua inizia con il big match contro Cantù

Il 2024 inizia subito con un big match in casa per la Reale Mutua Basket Torino. La squadra di coach Franco Ciani, ancora imbattuta finora al Pala Gianni Asti, attende sul proprio campo un avversario di assoluto livello, la S. Bernardo-Cinelandia Cantù, nell'incontro valido per la 18^ giornata di regular season di Serie A2 Old Wild West. Le due squadre, appaiate a quota 24 punti in classifica (12 vittorie, 5 sconfitte), si scontreranno per giocarsi il secondo posto in solitaria. Appuntamento questa domenica 7 gennaio alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

“ Il significato e il valore di questo scontro diretto è evidente ”, dichiara coach Franco Ciani in conferenza stampa prepartita. “ C'è in palio il secondo posto, con due punti che consentono di mantenere un vantaggio fondamentale verso la fase a orologio. Sarà uno scontro diretto importante anche in vista delle Final Four di Coppa Italia, quindi è evidente l'importanza della partita da qualsiasi punto di vista. La condizione delle due squadre potrà essere un fattore all'interno della gara. Per noi è stato utile e importante arrivare alla partita dopo una settimana di allenamento al completo, anche se ciò non significa che Cusin e Vencato possano aver recuperato al 100% la condizione in pochi giorni e penso che lo stesso discorso valga per i giocatori acciaccati di Cantù. Sarà comunque senza ombra di dubbio un bel confronto, che mette tanto in palio, e sarà per noi uno step di verifica importante ".

" Affrontiamo senza dubbio una delle squadre più forti dell'intero campionato ”, afferma il capitano gialloblù Niccolò De Vico . ” Ma se domenica possiamo giocarci il secondo posto con loro, significa che anche noi non siamo da meno. Abbiamo dimostrato il nostro valore, servirà una partita di grande energia e senza errori, perché in partite come questa ogni dettaglio è fondamentale ".

Al PalaFitline di Desio, i gialloblù lottarono fino alla fine ma uscirono sconfitti per 96-83. Protagonista assoluto della gara per Cantù fu Anthony Hickey, autore di 21 punti e 12 assist. In doppia cifra anche Bucarelli (18), Young (17), Burns (12) e Baldi Rossi (11). Alla Reale Mutua non bastò uno scatenato Simone Pepe: per lui 25 punti con 4/7 dall’arco.

La S. Bernardo-Cinelandia Cantù è una squadra che si presenta da sola, per la storia del club e per i protagonisti che compongono il roster, anche se gli infortuni e le due recenti sconfitte rimediate in casa, contro Trapani e Milano, hanno reso amaro il finale di 2023 per i brianzoli. Allora la squadra di coach Devis Cagnardi arriverà al Pala Gianni Asti con voglia di tornare a vincere e riportare quindi il proprio percorso sui giusti binari. Sono tante le armi della squadra biancoblù, secondo miglior attacco del girone (116 punti per 100 possessi) dietro alla capolista Trapani. Una differenza importante a livello di roster rispetto al match di andata è l’aggiunta tra le fila canturine di Riccardo Moraschini, un giocatore che porta talento e fisicità sul perimetro, oltre ad essere un altro atleta con grande esperienza ad alti livelli su cui potrà contare coach Cagnardi. In cabina di regia, Anthony Hickey è una delle stelle dell’intero campionato nonché l’unico giocatore nel Girone Verde ad essere in top 3 per punti (3° con 18.4 punti) e per assist (2° con 7.2 a partita).

Stefan Nikolic, il 3 titolare, porta versatilità offensiva e difensiva, come dimostrano i suoi numeri: 11.8 punti, 4.9 rimbalzi, 2.1 assist e 1.2 recuperi di media finora. Come detto, Cantù è reduce da due sconfitte consecutive, ma chi ha sempre guidato i suoi e non ha mai mollato negli ultimi appuntamenti è il capitano Filippo Baldi Rossi, autore di 18 punti contro Trapani e 25 contro Milano. Il centro Solomon Young (15.5 punti a partita) continua a mostrare la sua capacità di essere pericoloso non solo nei pressi del ferro ma anche sul perimetro, aprendo il campo con il suo 39% da tre punti su 4.5 tentativi di media. Avere Lorenzo Bucarelli e Christian Burns in uscita dalla panchina è sicuramente un lusso per la categoria: i due giocatori sono entrambi reduci da un infortunio e quindi forse non saranno al top della loro condizione fisica, ma è evidente che il loro talento e la loro esperienza non possano rappresentare altro che un plus per la formazione brianzola.

Il giovane play Nicola Berdini ha dimostrato in stagione, anche nel match di andata contro Torino, di avere il carattere per incidere sulle partite uscendo dalla panchina, soprattutto grazie al tiro dalla lunga distanza (45% con 3.4 tentativi di media). Completano le rotazioni la guardia Luca Cesana, il lungo Curtis Nwohuocha e il giovane Gabriele Tarallo.