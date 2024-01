Lancia contro Audi, Torino protagonista nel film 'Race for Glory' sull'epica rivalità nei rally degli anni Ottanta

Un pezzo di Torino, con lo storico marchio Lancia, è protagonista del film 'Race for Glory', che ripercorre la sfida con l'Audi durante la coppa del mondo di rally del 1983, in uscita in questi giorni negli States e tra qualche settimana in arrivo anche in Italia.

Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Fiorio

C'è tanta Torino nel film, a partire dal protagonista Cesare Fiorio, interpretato da Riccardo Scamarcio, pilota e dirigente vincitore di numerosi campionati con Lancia e Fiat. A Torino sono state inoltre riprese molte scene a partire da maggio del 2022.

Dopo una lunga lavorazione, finalmente Race for Glory arriva in sala, ma per il momento solo negli Stati Uniti: l'uscita in Italia è prevista per il 29 febbraio. Il film proverà a sfruttare la fortunata scia di altri successi cinematografici sulle sfide ad alta velocità.

Ancora un film sull'automobilismo sportivo

Finora l'assoluta protagonista è la Ferrari, che si vede in Rush, film del 2013 sulla rivalità tra Lauda e Hunt, in Le Mans '66, sulla battaglia nella 24ore contro la Ford GT40, fino al recente 'Ferrari' dove Adam Driver interpreta il grande patron Enzo, fondatore della scuderia del cavallino rampante.

Race for Glory vedrà correre la storica Lancia Rally 037, costruita proprio nello stabilimento Lancia di Borgo San Paolo e disegnata dall'altrettanto torinese Pininfarina, contro l'Audi Quattro, chiamata così per essere una delle prime ad avere la trazione su quattro ruote anziché due, come la Lancia.