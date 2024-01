Va a Bagnolo Piemonte la Fiat Panda ibrida della lotteria del Distretto del Commercio

Si è tenuto stamattina in piazza a Barge il sorteggio dei biglietti vincenti della lotteria del Distretto del Commercio ‘La via delle 5 – Terre da scoprire’. Il primo premio, una Fiat Panda ibrida, è andata al possessore del biglietto 46437, venduto a Bagnolo Piemonte. La bici elettrica invece è per chi ha ricevuto il biglietto 41893, assegnato a Barge. I televisori sono andati a Vigone e Barge (34137 e 36764), mentre i prosciutti a Villafranca Piemonte, Vigone e Cavour (13380, 34724 e 54). Per ritirare i premi ci sono 30 giorni di tempo per recarsi alla sede della Pro loco di Barge.