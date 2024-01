Al FolkClub, appuntamento con la musica di Jim Mullen e Zoe Francis

Sabato 13 gennaio alle ore 21.30 Jim Mullen e Zoe Francis in concerto al FolkClub con Riccardo Ruggeri, Alessandro Maiorino e Enzo Zirilli. A febbraio 2013 un quartetto dall’energia debordante presentava nella cave di Via Perrone il suo primo CD: il quartetto RadioLondra presentava il suo album omonimo, in onore alla nostra rassegna che ne aveva dato i natali tre anni prima, nella stagione d’esordio della nostra fantastica rassegna che ad ottobre 2024 compirà 15 anni. Quel quartetto vedeva Jim Mullen e Luca Boscagin alla chitarra, Ross Stanley all’organo Hammond ed Enzo Zirilli alla batteria.

Sei anni dopo il suo ultimo, memorabile concerto al FolkClub, l’inossidabile Jim Mullen ritorna sul nostro palco a testimoniare in carne ed ossa il suo entusiasmo per la rassegna, accompagnando con la sua leggendaria chitarra, insieme al pianoforte di Riccardo Ruggieri e al contrabbasso di Alessandro Maiorino, la fantastica cantante Zoe Francis, sua sodale in musica e compagna nella vita.



Per info: www.folkclub.it