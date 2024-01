Alla Gam, la conferenza in omaggio a Giovanni Anselmo

In occasione del Public Program di Luci d’Artista 26 la GAM ospita la conferenza dedicata alla memoria del grande Maestro appena scomparso e all'opera Orizzonti, la Luce installata in Piazza Carlo Alberto.

L’incontro giovedì 11 gennaio alle ore 18 sarà il momento per approfondire il lavoro di uno dei più grandi artisti del panorama internazionale e analizzare la sua ultima opera creata appositamente per quest'ultima edizione di Luci d'Artista, un intervento pubblico nella città in cui ha vissuto e lavorato che rimarrà per sempre un segno indelebile della sua poetica.

Sarà ripercorsa la lunga carriera di Giovanni Anselmo, sia da un punto di vista scientifico sia attraverso una narrazione personale capace di proiettare nuova luce su una figura già entrata nei libri di storia dell’arte e in grado di esercitare un'influenza enorme sulle nuove generazioni.



Per info: www.gamtorino.it