I Rhabdomantic Orchestra sbarcano allo sPAZIO211

L’inconfondibile mix di afrobeat, spiritual jazz, psichedelia, salsa e melodie dal sapore del mediterraneo della Rhabdomantic Orchestra sbarca allo sPAZIO211 per un concerto imperdibile ed unico nel suo genere venerdì 12 gennaio alle ore 21.

Nata nel 2014, Rhabdomantic Orchestra è un collettivo aperto di musicisti con base a Torino, guidato dal compositore e polistrumentista Manuel Volpe. La band ha pubblicato 2 album con l'etichetta tedesca Agogo Records (!K7) guadagnando il favore della critica e delle radio in tutto il mondo: album coup de coeur FIP Radio France, featured artist on Worldwide FM, NPR Usa, featured artist on Bandcamp Weekly, RTVE ES, Best of 202 Extra Radio Capital, Jazz FM UK, NPR USA, Best of 2022 Radioeins DE, Deutschlandradio Kultur DE, Battiti Rai Radio 3 IT, Best of 2022 Courtesy Desk USA, Tsubaki FM JP, Itapema BR etc... Nel 2014 si esibiscono al prestigioso Cully Jazz Festival CH a fianco di artisti del calibro di Seun Kuti e Mulatu Astatke mentre nel 2021 vincono il premio Push di Italian Music Export grazie al quale hanno l'occasione di presentare dal vivo il loro ultimo lavoro al Linecheck Festival di Milano.

Per info: www.spazio211.com