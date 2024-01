Riaperto il pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgné. Cirio: "Garantito il diritto alla salute di tutti"

E' finalmente riaperto da oggi, lunedì 8 gennaio, il pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgné. Il governatore Alberto Cirio lo ha sottolineato, parlando proprio di fronte all'ingresso della struttura del Canavese.

Chiuso dai tempi del Covid

"Era chiuso dai tempi del Covid. Ci eravamo impegnati a farlo riaprire e proprio in questa data e da oggi il pronto soccorso è di nuovo operativo: in questo modo viene garantito il diritto alla salute di chi vive in Piemonte, di tutti, di chi vive nelle aree di montagna come di chi vive in città".

"Un impegno mantenuto per garantire la salute dei cittadini piemontesi", ha concluso il presidente della Regione. Ma nelle settimane scorso, pur riconoscendo l'importanza della sua riapertura, i sindacati avevano polemizzato, ricordando come nell'ospedale ci fosse una grave carenza di personale.