Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi: gli appuntamenti con la mostra tra Torino e Cuneo

Proseguono anche nel 2024 gli appuntamenti collaterali alla mostra Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto, promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, aperta al pubblico sino a domenica 17 marzo 2024 presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo.



Venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 17.30, si terrà a Torino, presso Gallerie d'Italia – Torino, l’incontro Lorenzo Lotto a Loreto. L’approdo di una vita. L’appuntamento, a cura dello storico dell’arte Stefano Zuffi, segue quello tenuto lo scorso 15 dicembre presso la Biblioteca Berio di Genova. Il professor Zuffi, componente del comitato scientifico della mostra in corso a Cuneo, analizzerà il ruolo che per Lorenzo Lotto ha avuto il santuario della Santa Casa di Loreto, meta di pellegrinaggi, ma anche uno straordinario luogo di arte rinascimentale.



Si prosegue sabato 13 gennaio con In treno con Lotto e Tibaldi: un viaggio da Torino a Cuneo all’insegna dell’arte e della mobilità sostenibile, pensato per raggiungere la mostra in compagnia e con la guida di Silvana Cincotti. Un’iniziativa concepita per riappropriarsi di una risorsa preziosa, il tempo, e assaporare la mostra già durante il viaggio. Tutte le attività e il biglietto del treno saranno gratuiti, offerti per l’occasione dalla Fondazione CRC. Ai partecipanti sarà distribuita copia omaggio del catalogo della mostra. Al seguente link, il programma della giornata: https://fondazionecrc.it/eventi/in-treno-con-lotto-e-tibaldi/.



Infine, domenica 14 gennaio, è l’occasione per un No phone day: una visita guidata mattutina alla mostra che, per un’ora, chiederà ai partecipanti di mettere da parte il cellulare. L’appuntamento mira a favorire un rapporto più intenso con le opere d’arte, vivendo pienamente il presente senza la mediazione dello schermo. Ai visitatori sarà chiesto di silenziare il telefono e di inserirlo in un sacchettino a tracolla per tutta la durata della visita. Il sacchettino, realizzato con il tessuto PVC utilizzato negli anni scorsi per promuovere le precedenti mostre realizzate presso il Complesso Monumentale di San Francesco, resterà in omaggio al visitatore come ricordo dell’esperienza di visita.



Per info: https://fondazionecrc.it/