William Basinski ospite del Jazz is Dead! festival

Nuovo annuncio per Jazz is Dead! festival, l'evento di Arci Torino, realizzato in collaborazione con Magazzino sul Po e con la direzione artistica di TUM Torino, che nella primavera 2024 celebra la sua settima edizione. William Basinski è un artista che non ha bisogno di presentazioni. Le sue opere in loop ed elegiache sono ipnotiche e costituiscono una pietra miliare della musica d'avanguardia e ambient del XXI secolo. È ospite di Jazz is Dead! festival venerdì 24 maggio 2024 a Torino.

William Basinski è un musicista e compositore di formazione classica che lavora come sperimentatore da oltre 30 anni a New York e, più recentemente, in California. Utilizzando tecnologie e loop di nastri analogici, i suoi paesaggi sonori inquietanti e malinconici esplorano la natura temporale della vita e risuonano con i riverberi della memoria e il mistero del tempo. Il suo epico capolavoro in 4 dischi, The Disintegration Loops, ha ricevuto il plauso della critica internazionale ed è stato scelto come uno dei 50 migliori album del 2004 da Pitchfork Media. La ristampa del cofanetto deluxe LP di Temporary Residence del 2012 è stata premiata come migliore ristampa dell'anno e un punteggio di 10 su Pitchfork. Installazioni e film realizzati in collaborazione con l'artista-cineasta James Elaine sono stati presentati in festival e musei a livello internazionale, e i suoi concerti sono presentati a folle esaurite in tutto il mondo. Basinski è stato scelto dal direttore musicale, Antony Hegarty, per creare la musica per l'opera di Robert Wilson, La vita e la morte di Marina Abramovic, che ha avuto la sua prima mondiale al Manchester International Festival nel luglio 2011 ed è stata in tournée in Europa nel 2012 e in Nord America nel 2013. Le trascrizioni di The Disintegration Loops di Maxim Moston sono state eseguite al Metropolitan Museum of Art, alla Queen Elizabeth Hall e al La Batie Festival di Ginevra, in Svizzera, al Dark Mofo Festival di Hobart in Tasmania e più recentemente al Pitchfork Midwinter Festival con la Chicago Philharmonic. Basinski è attualmente in tournée in tutto il mondo con i suoi ultimi lavori, On Time Out of Time, pubblicato l'8 marzo 2019 su Temporary Residence/2062/USA e The Clocktower at the Beach, un lavoro d'archivio formativo e inedito composto e registrato nel 1979 a San Francisco, pubblicato il 3 marzo 2023 su LINE/SOUNDARTEDITIONS/USA.

The Clocktower at the Beach è composto da loop di registrazioni originali di fabbriche di turno di notte e televisori rotti degli anni '50 - salvati dalla strada dall'artista e compagno James Elaine - nato nel loro scarno appartamento in Haight Street, è uno dei primi e più inquietanti lavori di Basinski. The Clocktower at the Beach è come una riva al mare di Giorgio de Chirico, un misterioso crepuscolo vuoto dipinto con il suono. Questo particolarissimo lavoro ha del tutto influenzato le sue future esplorazioni sonore, è stata una delle prime composizioni con i droni, un esperimento singolare dalla lunga durata che "crea spazio e distorce il tempo". William Basinski ha già pubblicato due lavori in collaborazione con Richard Chartier su LINE: Untitled 1-3 (2008) e Aurora Liminalis (2013). The Clocktower at the Beach è la sua nuova uscita su LINE di questo decennio.



Per info: jazzisdeadfestival.it