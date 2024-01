Centro PMA Roma, per coltivare il sogno di diventare genitori

Sempre più coppie vanno incontro alla difficoltà di avere figli e non è un caso che negli ultimi anni siano sempre più numerose quelle che si rivolgono a cliniche specializzate per la PMA (Procreazione Medicalmente Assistita). D’altronde, grazie al progredire della scienza, a oggi sono disponibili molti più trattamenti rispetto a un tempo che rendono possibile l’arrivo di un bambino, per tutti coloro che lo vogliono fortemente. Se siete alla ricerca di un centro PMA a Roma, la clinica Raprui è sicuramente una delle più accreditate e affidabili. Da oltre trent’anni, infatti, si occupa di trattamenti di PMA per regalare a molte coppie la gioia della genitorialità. Esperienza al servizio dei pazienti che saranno dunque accolti in un ambiente molto curato e accogliente per un percorso davvero importante.

Centro PMA Roma, perché scegliere Raprui

Grazie all’esperienza maturata in questi ultimi trent’anni, laè in grado di offrireper tutte quelle coppie che non riescono ad avere figli in modo naturale. La nostra clinica è in grado di offrire la possibilità di. La clinica mette al servizio di tutti i suoi pazienti tutta l’esperienza maturata sul campo in questi tre decenni, con unoche opera grazie all’impiego di trattamenti e tecnologie all’avanguardia. L’empatia è un’altra caratteristica della nostra equipe: i pazienti potranno dunque contare su medici preparati ma anche molto “umani”, pronti a capire le difficoltà che molte coppie vivono quando sono alla ricerca di un figlio che tarda ad arrivare. La clinica Raprui è, senza ombra di dubbio, una dellenel trattamento dell’. Se cercate dunque un, allora, contattateci per una prima visita . Una volta preso l'appuntamento il centro Raprui vi invierà dei moduli da compilare e reinviare per avere indicazioni sulla situazione. La prima visita comprenderà poi anamnesi, ecografia (se ritenuta necessaria dal medico), eventuali esami aggiuntivi (spermiogramma, ormone anti-mulleriano). Alla fine della prima visita, su richiesta, vi sarà lasciato anche un preventivo. A oggi, i bambini nati nel nostro centro sono più di 1600 (fonte dati: Raprui/ISS nati vivi dal 2007 al 2021); numeri importanti che donano speranza a chi da molto tempo cerca invano un bambino.