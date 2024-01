Foraggio per bovini: l’importanza della qualità

Quando si parla di foraggio per bovini non si può non affrontare il tema della qualità che riveste un ruolo di primo piano per il benessere animale. Un regime alimentare bilanciato, composto quindi da foraggio qualitativamente elevato, è quel che serve per fare crescere ogni capo di allevamento nel migliore dei modi. Funziona così per le persone e lo stesso vale per gli animali: più il cibo ingerito sarà scadente, più scadente sarà la qualità di vita. Al contrario, puntare su un’alimentazione genuina e bilanciata farà aumentare di gran lunga le possibilità di una vita lunga e in salute. Il tema del benessere animale è, negli ultimi anni, sempre più al centro dell’attenzione; ecco perché anche quando di parla di foraggio per bovini si deve automaticamente tirare in ballo la qualità dello stesso. Noi di Agroteam lo facciamo da sempre, considerando che da oltre trent’anni lavoriamo in questo settore per garantire agli animali da allevamento un’alimentazione genuina e bilanciata per una vita in salute. Le nostre competenze sono trasversali e ci consentono di fornire consulenze mirate e realmente efficaci.

Foraggio per bovini: tipologie

Unadovrebbe prevedere un 60% di foraggio. Ma il foraggio per bovini da che cosa è composto? Esistonoche sono classificabili in base alla stagione. Gliad esempio possono essere suddivisi in due macro categorie: graminacee, meno proteiche ma più performanti per il benessere dell’animale, e leguminose, che sono più proteiche, ma meno performanti per la ruminazione. Occorre mixare con grande equilibrio questi due tipi di foraggio per ottenere un’alimentazione bilanciata senza dimenticare che poi, in particolari casi e a seconda del ciclo di vita dell’animale, l’alimentazione va rivista e rimodulata per fornire all’animale stesso tutti i principi nutritivi di cui ha bisogno in un particolare momento. Noi dici occupiamo di tutti i tipi di foraggio, con particolare attenzione per lee forniamo consulenze a 360 gradi per aiutare gli allevatori a garantire ai loro animali la migliore alimentazione possibile per qualità e quantità. Rivolgetevi alla nostra azienda dunque per ricevere un’approfondita analisi basata sulla raccolta di dati aziendali e dati sugli animali (razioni, ph urine, analisi feci, etc.) che servirà per mettere a punto la migliore strategia utile a garantire il benessere animale attraverso la dieta alimentare.