A Torino nuovi campi da basket e tennis outdoor con Final Eight di Coppa Italia e Atp Finals

Al Pala Olimpico la sfida tra le migliori otto squadre di pallacanestro (14-18 febbraio) e i più forti 8 tennisti al mondo (10-17 novembre)

Le Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia e le Atp Finals, oltre a riempire Torino di turisti, riqualificano alcuni degli spazi sportivi outdoor del capoluogo piemontese. Dal 14 al 18 febbraio il PalaOlimpico ospiterà nuovamente le gare delle prime otto squadre di basket classificate al termine del girone di andata. Sempre al Pala Alpitour, dal 10 al 17 novembre, si sfideranno i migliori otto tennisti al mondo. Ed entrambi gli eventi promettono di avere delle ricadute, anche in termini di nuova fruibilità delle piastre sportive torinesi, come emerso oggi in una commissione richiesta dal capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo. Interventi di manutenzione “Quaranta– ha spiegato questa mattina l’assessore allo Sport Mimmo Carretta – sono di competenza del nostro assessorato, mentre altre delle Circoscrizioni: sono in corso interventi di manutenzione ordinaria, che stanno interessando buona parte di queste piastre”. “Come Città – ha aggiunto – vogliamo sfruttare gli eventi sportivi per creare delle legacy: le Final Eight e le Atp Finals sono occasioni imperdibili”. “Nelle mani dei Presidenti delle Federazioni Basket e Tennis – ha aggiunto – abbiamo messo i desiderata della città, cioè ampliare e sistemare le piastre e gli spazi outdoor”. Nuovi campi da basket e tennis Sollecitazioni, come ha spiegato l’esponente della giunta, accolte positivamente. “Avremo – ha chiarito – nuovi campi da basket e tennis, mentre in alcuni casi si sta ragionando se riadattare alcuni delle strutture esistenti come al parco Ruffini”. Fissolo (Moderati): "Facciamo qualcosa con le 40 piastre polivalenti" Ed il capogruppo Fissolo ha fatto un piccolo censimento delle aree dove praticare gratuitamente sport nel capoluogo piemontese. Ci sono 28 spazi sportivi, a cui si sommano 31 piastre rese adatte alla pallacanestro grazie alla collocazione di uno/due canestri. A queste si sommano circa 16 piastre per il pattinaggio a rotelle. "Chiedo - ha sottolineato il capogruppo comunale dei Moderati - di mettere a disposizione risorse per la manutenzione di questi luoghi e di fare rete con il settore privato per creare luoghi sportivi idonei ai giovani con servizi igienici, illuminazione e bar vicini".

Cinzia Gatti

