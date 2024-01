Peripheric Love esce oggi al cinema: Torino grande protagonista insieme ai suoi quartieri

Peripheric Love, il primo film interamente realizzato dal regista svizzero Luc Walpoth arriva oggi nelle sale.

Girato a Torino a ottobre 2021 il film vede tra i protagonisti Iazua Larios, nel ruolo di Maria, e l’attore torinese Fabio Troiano, nel ruolo del compagno Giorgio. “Sono molto contento di aver girato qui, mi doveva far girare un regista svizzero a Torino, a casa mia. Il mio provino con lui è durato quattro ore, ma è stato bellissimo, mi sarebbe bastato quello”.

Realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 ‐ Azione III.3c.1.2 ‐ bando “Piemonte Film TV Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, il film vede come protagonista anche la città stessa, con i suoi diversi luoghi della città, in particolare con le sue periferie: dal Mercato di Porta Palazzo alla Chiesa di Santa Pelagia, dalla fabbrica OSLA di Pianezza alle case popolari di Via Farini.

“L’idea di girare qui a Torino ce l’ho da sempre - commenta il regista Luc Walpoth che ha lavorato al film per sette anni. - Ho vissuto qui cinque anni, mi sono innamorato qui e mi sono innamorato della città. Il film parla in un certo senso del mio incontro con Torino. È vent’anni che lavoro e conosco l’Italia, ma ci tenevo che fosse qui. Abbiamo lavorato tanto per rappresentare al meglio Torino, volevo che emergesse il ruolo solo di centro operaio, ma non solo. Ci sono infatti quattro location, cui si aggiunge la Chiesa e la fabbrica, due elementi molto presente ancora oggi nella cultura italiana. Si è venuta quindi a creare una sorta geografia fisica ma anche psicologica e sociale”.

La storia che si sviluppa nei quartieri di Torino, da quello periferico di Mirafiori a quello ricco della collina, mette al centro la crisi sentimentale di una coppia affiatata e innamorata, di fronte ad una maternità apparentemente inspiegabile. Una vicenda che porta con sé l’oscillazione tra dramma e poesia e contrappone la forza di Maria alla rassegnazione di Giorgio.

“L’ascolto in una relazione è fondamentale, ecco in alcune coppie non succede, perché non ascoltano più e non hanno più voglia di andare verso l’altro - spiega ancora il regista -. La ricerca al centro del film è proprio come far funzionare una relazione? Forse attraverso piccole attenzioni, ma anche con aiuto esterno, in questo caso rappresentato dagli altri due protagonisti, Arlette e Salvatore.

“Uno dei film più belli che ho girata e che mi sono divertita a interpretare questo ruolo - spiega Christina Rosamilia, che interpreta la transessuale Arlette -. Da tre anni vivo a Torino, è la mia casa, è stato bello girare qui. La zona di Mirafiori poi ha tantissima storia, come set già ti autoimpone un certo stile e un certo modo di recitare”.

A ispirare il regista nel suo lavoro diversi film. “Sono fan di Antonioni, ma per Peripheric Love ho preso anche spunto da Il capitale Umano, e da Biutiful”.