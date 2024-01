Sconti dipendenti Stellantis: un'occasione da non perdere per l'acquisto di un'auto nuova

Dall'inizio dell'anno nuovo, i dipendenti Stellantis e i loro familiari di primo grado possono usufruire di sconti esclusivi sull'acquisto di una nuova vettura di qualsiasi brand del gruppo. La novità di quest'anno è che i dipendenti possono rivolgersi a qualsiasi concessionario ufficiale Stellantis in Italia, indipendentemente dalla propria zona di residenza.

Autoingros è uno dei concessionari ufficiali Stellantis che aderisce a questa nuova opportunità. La sua rete di showroom è dislocata su tutto il territorio nazionale, con sedi a Torino, Borgaro T.se, Rosta, Pinerolo, Asti, Sarzana, Pavia e Piacenza. Questo permette di offrire ai dipendenti Stellantis un'esperienza di acquisto completa e personalizzata, indipendentemente da dove si trovino.

I vantaggi per i dipendenti Stellantis

I dipendenti Stellantis che acquistano una nuova vettura presso un concessionario ufficiale Stellantis possono usufruire di sconti che variano a seconda del brand e del modello scelto.

Inoltre, i dipendenti Stellantis possono beneficiare di ulteriori vantaggi, come:

Auto in pronta consegna

Test drive gratuito

Finanziamenti personalizzati

Assistenza post-vendita

Autoingros: la scelta giusta per i dipendenti Stellantis

Autoingros è il concessionario ufficiale Stellantis ideale per i dipendenti che desiderano acquistare una nuova vettura. Grazie alla sua rete di showroom dislocata su tutto il territorio nazionale, può offrire ai suoi clienti un'esperienza di acquisto completa e personalizzata.

I suoi consulenti sono a disposizione per aiutarvi a scegliere la vettura più adatta alle vostre esigenze e a usufruire di tutti i vantaggi riservati ai dipendenti Stellantis.

Per saperne di più