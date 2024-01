Un voto da ingegneri (e da architetti): da martedì si sceglie il nuovo rettore del Politecnico di Torino

Si avvicina sempre di più il primo turno di votazione per scegliere il nuovo rettore del Politecnico di Torino, previsto per martedì 16 gennaio.

I candidati che corrono per la poltrona di Guido Saracco sono Stefano Corgnati, Juan Carlos De Martin e Paolo Fino. Chi sarà eletto resterà in carica fino al 2030. Al voto sono chiamate duemila persone tra docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti negli organi di governo.

Stefano Corgnati, classe 1973, è docente di Fisica tecnica ambientale nel dipartimento di Energia ed è stato vicerettore alla Ricerca. In passato è anche stato di Livorno Ferraris (Vercelli).

Paolo Fino, 51 anni, è invece direttore del dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia. E' stato nominato dal Miur come esperto nazionale per il tema Spazio nei comitati a guida europei per il 7FP Horizon 2020.

Juan Carlos De Martin, nato a Cordoba nel 1966, è stato delegato del rettore per la Cultura e la Comunicazione ed è il curatore scientifico di Biennale Tecnologia.