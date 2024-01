Orchestra Filarmonica: per la stagione Profumi, il concerto Cuoio

Legni e cuoio si incontrano e rimandano, nella loro intensa fragranza, a territori inesplorati e a mondi da scoprire. Muovendo da queste ispirazioni, gli Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino proporranno al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il concerto CUOIO, in calendario martedì 23 gennaio alle 21. Con gli Archi di OFT e il maestro concertatore Sergio Lamberto, salirà sul palco anche Marco Rizzi, violino solista dalla carriera internazionale e da sempre vicino ad OFT.



Il Concerto funebre per violino e archi risale al 1939 e venne scritto da Karl Amadeus Hartmann per protestare contro l’occupazione di Praga da parte di Hitler. Il compositore tedesco era infatti ostile al dittatore: pur restando in Germania, si impose una sorta di autoesilio e continuò a comporre rifiutandosi però di far eseguire i suoi lavori durante il Terzo Reich. Il Concerto funebre venne quindi eseguito la prima volta a San Gallo, in Svizzera, nel 1940 con l’Orchestra da Camera di San Gallo diretta da Ernst Klug e il violinista Karl Neracher. Il brano, articolato in quattro movimenti, racchiude i sentimenti che animavano Hartmann in quel momento storico, la rabbia, la disperazione, la pietà, ma anche un soffio di speranza. Un turbinio di sensazioni affidate all'intenso lirismo degli archi e del violino solo.

Il secondo brano in programma, la Serenata in mi minore per archi op. 20, venne composta nel 1892 dal compositore inglese tardoromantico Edward Elgar. Vissuto in epoca vittoriana ed edoardiana, Elgar fu sensibile alle influenze tedesche. La Serenata, nel dispiegarsi dei tre movimenti, ne racchiude il talento e la creatività, modulati su una elegante scorrevolezza.

In chiusura, il Concerto in re minore per violino, archi e basso continuo BWV 1052 di Johann Sebastian Bach, ispirato allo stile italiano, è una ricostruzione dalla versione per clavicembalo, che mantiene solennità e una certa drammaticità temperate da passaggi di grande virtuosismo, affidati al violino solista.



Come tradizione da alcuni anni, il concerto in Conservatorio è aperto da un micro racconto ispirato al programma musicale e scritto appositamente per OFT dal giornalista e musicista Lorenzo Montanaro. La lettura del testo, per immergersi nell'atmosfera speciale del concerto, è affidata all’associazione liberipensatori “Paul Valéry” e all'Accademia di formazione teatrale Mario Brusa di Torino.



L'immagine che accompagna ogni singolo concerto di stagione è invece stata ottenuta con l’intelligenza artificiale. Utilizzando non il bagaglio sensoriale di ciascuno, personale e non sovrapponibile con quello altrui, ma le migliaia e migliaia di spunti rielaborati da questo “assistente virtuale”, si è cercato di rappresentare il più possibile una sensazione collettiva, proprio come accade con la musica quando la si ascolta insieme, in sala da concerto.

