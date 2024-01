Binaghi (Fitp) scommette: "Atp Finals a Torino dopo 2025? Ce la faremo"

Il sogno di Torino di ospitare per altri cinque anni le Atp Finals si fa sempre più concreto. Anche dopo la vittoria dell'Italia alla Coppa Davis 2023, dove i ragazzi di Filippo Volandri hanno trionfato riportando l'insalatiera argento nel nostro paese dopo il successo del lontano 1976 con la squadra dei vari Panatta e Barazzutti capitanata da Nicola Pietrangeli .

Binaghi: "Davis ci ha agevolato"

" Atp Finals a Torino oltre il 2025? Sono convinto che ce la faremo, la Coppa Davis ci ha agevolato. Stiamo interloquendo con tutti gli stakeholder interessati, al governo cercheremo di predisporre in tempi ragionevoli una proposta che possa essere accettata dall'Atp ".

" Prima della prossima edizione delle Finals - ha aggiunto Binaghi- avremo qualche sicurezza in più. Il tennis italiano a livello mondiale non è mai stato così importante da tutti i punti di vista, e credo che vinceremo questa scommessa e porteremo a casa un rinnovo delle Atp Finals ".

Parole accolte con soddisfazione dal sindaco Stefano Lo Russo, che si dice "ottimista" sulla riconferma del torneo tennistico a Torino. "In un momento che vede il tennis italiano grande protagonista della scena internazionale - sottolinea il primo cittadino - il successo della terza edizione e il lavoro già avviato per le prossime due ci rendono assolutamente competitivi per tenere le Atp a Torino". Nonostante la temuta concorrenza degli Emirati Arabi e del Qatar, che puntano ad ospitare un altro grandissimo evento dopo i Mondiali di calcio del 2022.