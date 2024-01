Volley A1/F: arriva da Trento la nuova schiacciatrice della Wash4green Pinerolo

Chiara Mason è il rinforzo che la Wash4green Pinerolo regala a coach Marchiaro per questo finale di stagione. Classe 2000, 184 cm, originaria di Camposampiero, in provincia di Padova, andrà a rinforzare il reparto delle schiacciatrici, orfano di D’Odorico, infortunatasi alla prima partita, e per qualche tempo anche di capitan Bussoli. Dando così possibilità a Sorokaite e Ungureanu di rifiatare.

Il nuovo acquisto arriva dall’Itas Trentino, fanalino di corda del campionato di A1: in 15 gare ha messo a segno 51 punti, risultando la sesta marcatrice della sua ex squadra.

“Chiara, profilo giovane e interessante, sarà per noi in questo momento una grande boccata d’ossigeno per consentirci di affrontare al meglio la seconda parte della regular season” è il commento del Ds di Pinerolo Francesco Cicchiello, mentre Mason scalpita: “Non vedo l’ora di entrare in palestra per poter iniziare a lavorare con la squadra e di mettermi a disposizione del coach. Ho visto in tv il palazzetto e il calore dei tifosi, è stimolante sapere che potrò fare parte di tutto questo”.