Il commercio piemontese punterà ancora sui Distretti

“Non sono state ridotte le disponibilità finanziarie e continueremo a puntare sui Distretti del commercio, strumento di politica attiva” ha sottolineato Poggio. I Distretti si configurano quali strumenti innovativi per il presidio del territorio, il mantenimento dell'occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio locale. L’assessore ha poi annunciato un ulteriore stanziamento di 2milioni per il commercio sulle aree pubbliche mercatali.

Per delucidazioni sono intervenuti Giorgio Bertola (Europa Verde), Matteo Gagliasso e lo stesso Leone.

Turismo

Per il turismo, invece, le risorse scendono da 22,5 a 19 milioni. Come ha spiegato l’assessore, si punta a mantenere la struttura della formazione e dell’offerta turistica sulla storicità di quanto sinora fatto, che sta determinando un evidente aumento delle presenze in Piemonte.

Sono intervenuti Sarah Disabato (M5s), Valter Marin (Lega) e ancora Gagliasso.

Emigrazione

"Vogliamo favorire il turismo degli originari del Piemonte sparsi nel mondo, che desiderano conoscere la terra delle loro radici”, ha ribadito l’assessore Maurizio Marrone. Per le iniziative riservate agli emigrati piemontesi sono disponibili 295 mila euro, dei quali 120 mila destinati alle varie associazioni.

Al termine della presentazione ci sono stati gli interventi di Monica Canalis (Pd) e Marin.

Energia

49milioni per il 2024, 52 rispettivamente per il 2025 e 2026 sul capitolo energia: è la cifra annunciata dall’assessore Matteo Marnati, proveniente da fondi regionali, europei e statali, per un totale di 153 milioni sul triennio. L’assessore ha sottolineato che dallo stanziamento sono esclusi i bandi per le comunità energetiche, la cui disponibilità proverrà dal Pnrr.

Accanto alla diminuzione dei consumi, le fonti rinnovabili continuano a giocare un ruolo sempre più importante - come ha spiegato Marnati - l’intento è quello di puntare al loro sviluppo per farle arrivare nel 2030 a contribuire per oltre il 27% sui consumi.

In parallelo - ha concluso l’assessore - la Regione sta lavorando all’efficientamento energetico. Altro capitolo è quello della costituzione delle comunità energetiche, modello per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, che vede il Piemonte prima Regione ad essersi dotata di una legge specifica.