Il gioco d'azzardo in Piemonte: i dati del fenomeno

In Italia il gambling rappresenta un settore in costante espansione, basti pensare che nel 2022 è stato registrato un incasso complessivo di 63 miliardi di euro a fronte dei 44 miliardi registrati nell'anno precedente (dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Un incremento quindi del 43%, dovuto anche dalla crescita del gioco d'azzardo online, sempre più diffuso.

Questo trend generale è confermato anche in Piemonte: ben 3 cittadini su 10 hanno giocato in denaro almeno una volta negli ultimi anni (fonte Regione Piemonte 2023).

Il gambling in Piemonte, un giro di affari che supera i 6 miliardi di euro

Nella regione, la spesa complessiva per il gioco d'azzardo supera i 6 miliardi di euro e il gioco online ne rappresenta il 62%.

A giocare sono soprattutto gli uomini, e le province di Cuneo e di Torino sono quelle in cui si registra la maggior presenza di giocatori abituali, ovvero coloro che accedono a queste attività con una frequenza costante nel tempo.

Il Piemonte è la sesta regione nel paese per il gambling online e la ottava per quello dal vivo; il gioco virtuale rappresenta quindi una larga fetta del mondo di scommesse&co, motivato dal fatto che sono innegabili i vantaggi dell'intrattenimento digitale.

Sicuramente uno tra i più importanti è l'assenza di vincoli temporali o logistici, e la possibilità di giocare a i casino da mobile attraverso uno smartphone o un tablet in modo immediato e facile.

Inoltre le esperienze di gioco online sono state migliorate in modo significativo, grazie a strumenti potenti come l'Intelligenza Artificiale che hanno aumentato funzionalità e realismo di tantissimi game.

Dal Bingo alle scommesse sportive, dalle Slot al Poker, a oggi sono davvero tante le possibilità di approccio al gioco d'azzardo su Internet.

Il gioco d'azzardo è cresciuto negli ultimi anni

Si può affermare con sicurezza che il gambling sia divenuto più popolare in Italia, e quindi anche in Piemonte, durante i momenti più duri del lockdown. La pandemia ha infatti determinato una condizione che, se da una parte ha obbligato all'isolamento sociale, dall'altra ha incentivato ogni attività che potesse essere svolta a distanza. Sono stati quindi in molti ad accedere al gioco in modalità online, anche per la ricerca di una distrazione in una difficile condizione.

Un effetto che ha indubbiamente incentivato la crescita di nuovi giocatori virtuali, mentre chiaramente il gioco fisico non poteva essere effettuato.

Superato tale momento, nonostante una comprensibile flessione, il numero dei players online si è mantenuto stabile o in crescita.

La repressione del gioco illegale

Se si sommano i numeri che provengono dal gioco online e da quello in luoghi fisici in Italia, questi ci dicono che il 2022 ha segnato un record: ben 140 miliardi di euro sono stati spesi in giocate nel 2022 (Relazione del Libro Blu dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM ).

A questo dato concorre certamente la maggior incisività di tutte quelle strategie e procedure mirate a contrastare il gioco illegale in modo significativo.

La guerra al gioco d'azzardo "in nero" è infatti uno dei primi punti dell'agenda relativa alle azioni pensate per contrastare il gambling non regolamentato, con l'obiettivo di rendere questo intrattenimento più sicuro e trasparente in ogni regione.

Gioco d'azzardo (in particolare da mobile): le prospettive per il futuro in Piemonte

Il gioco d'azzardo, specialmente quello da mobile, ha sicuramente importanti prospettive di crescita in Piemonte.

Come è stato detto prima, l'uso di dispositivi mobili come smartphone e tablet è aumentato notevolmente, e sempre più persone utilizzano questi dispositivi per accedere all'intrattenimento online, compreso il gambling.

Parallelamente è aumentato il numero di operatori autorizzati a offrire questo tipo di attività, così come vi sono oggi maggiori opportunità per effettuare giochi e scommesse online.

Rimane innegabile il vantaggio di poter giocare da un cellulare o da un tablet oltreché da desktop; si tratta di un fattore chiave nel decretare il sempre maggiore accesso al gaming attraverso Internet.

Le innovazioni tecnologiche dell'ultimo periodo hanno infatti rivoluzionato l'esperienza di gioco sui dispositivi portatili, migliorando tanti aspetti come la grafica, la velocità e l'interattività.

Il valore della sicurezza sempre più presente nel gaming online

Vi sono applicazioni sempre più all'avanguardia che consentono di avere delle esperienze di gaming ricche nei temi e con tante funzionalità interattive, offrendo appuntamenti con il gioco più dinamici e realistici rispetto alle tradizionali slot machine fisiche. In pochi clic è possibile giocare su casinò in VR, come il poker o la roulette, e sentirsi come se si fosse fisicamente presenti in un casinò reale.

Infine, le innovazioni tecnologiche in ambito digitale hanno anche concorso a migliorare sensibilmente la sicurezza e la protezione dei giocatori online. Le piattaforme di gioco d'azzardo utilizzano sofisticati sistemi di crittografia per proteggere le informazioni personali e finanziarie degli utenti, per garantire un ambiente sicuro e affidabile.

Questi fattori si rivelano determinanti per la crescita del gaming online che in Italia registra incrementi rilevanti, espressi anche dai dati relativi alla regione Piemonte.