Savigliano ospita la cornice dell'esposizione multisensoriale

Se la mostra “Smelling the World” , fino all’11 febbraio esposta a Palazzo Cravetta Muratori, resta una dei momenti di punta della stagione culturale saviglianese, a fare da “magnifica” ci sarà la cornice dell’esposizione multisensoriale voluta dall’Assessorato alla Cultura ed organizzata in collaborazione con il Múses - Accademia Europa delle Essenze, saranno alcuni momenti di storia, fede e impegno sociale.

Sabato 20 gennaio (ore 21), nella Sala Polifunzionale Crusà Neira Don Mario Salvagno, il professore Pierangelo Gentile dell’Università di Torino, tratterà il tema:

“Il generale saviglianese Giuseppe Edoardo Arimondi e le guerre d’Africa di fine ’800”. Un omaggio alla Medaglia d'oro al valor militare, caduto nella battaglia di Adua, seguito dal concerto del Coro Polifonico Saviglianese Vox Armonica diretto dal Maestro Sergio Daniele, e con Marco Isaia al pianoforte.

La serata, presentata da Alberto Tibaudi, si chiuderà con un rinfresco offerto dall’Associazione Turistica Pro Loco Savigliano.

Il giorno successivo, domenica 21 gennaio, alle 10.30, nella Collegiata di Sant’Andrea una Santa Messa ricorderà San Sebastiano, uno dei due patroni della città.

Per l’ultimo week end del mese Savigliano ha poi in programma un’ intensa celebrazione della Giornata della Memoria. Un ricordo che inizierà già venerdì 26, alle 10.30 ( ingresso libero fino ad esaurimento dei posti) con la presentazione oresso la Sala Polifunzionale Crosà Neira “Don Mario Salvagno del volume UN UOMO DI POCHE PAROLE. STORIA DI LORENZO CHE SALVO’ PRIMO di Carlo Greppi. Autore che dialogherà con la Dott.ssa Silvia Olivero direttrice Museo, Archivio Storico e Fondi Storici.

L’incontro si rivolge alle classi quinte degli Istituti Superiori che riceveranno in omaggio il volume su iniziativa della Biblioteca Civica. In serata (ore 21), al Teatro Milanollo andrà in scena TERZA LICEO 1939 A TEATRO, lavoro tratto dal romanzo di Marcella Olschki per la regia di Elisabetta Gullì, a cura di Germana Erba e Irene Mesturino di Torino Spettacoli (biglietti da 5 a 12 € acquistabili presso l’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano dal lun. al giov. dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Sabato 27, alle 17, da piazza Santa Rosa partirà il Cammino della Memoria, itinerario ebraico a cura dell’Archivio Storico Comunale, in collaborazione con l’I.C. Santorre di Santarosa e l’I.S. Arimondi-Eula. Aperto a tutti, si snoderà per le vie cittadine e sarà accompagnato da musiche a cura dell’Associazione amici della Musica Savigliano eseguite da Vera Anfossi (violino); Milena Punzi( violoncello) e Ubaldo Rosso (flauto). Concerto per ricordare, alle ore 21, nella Gipsoteca Davide Calandra del Museo Civico con Boris Brovtsyn (violino) e Olga Donmina (pianoforte).

Infine, domenica 28 alle 21, la sala polifunzionale Crosà Neira “Don Mario Salvagno” accoglierà “LA VITA OFFESA” di Anna Bravo e Daniele Jalla. Un ciclo di letture fra storia e memorie dei sopravvissuti a cura del Teatro del Marchesato, con intermezzi musicali. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Per ulteriori informazioni sulle iniziative in programma, consultare il sito www.comune.savigliano.cn.it

Domenica 21, il Múses – oltre agli abituali atelier - lancia poi un’ originale iniziativa in occasione della Giornata mondiale degli Abbracci,. Tutti coloro che lo visiteranno dal 21 gennaio al 14 febbraio sono invitati a postare sui propri social una foto che li ritragga abbracciati, che siano abbracci d’amore, fraterni o tra genitori e figli ma che rappresentino solidarietà, amicizia, condivisione. Basta che ci sia il tag @musesaccademia e l’#abbraccialmuses per aver diritto a uno sconto del 10% nello shop di Múses.

Visite esperienziali e l’Atelier del profumiere sono da prenotare sul sito https://musesaccademia.it/prenota/