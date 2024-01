Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo tenta la risalita con Vallefoglia

Dopo un girone di andata entusiasmante, che ha portato la Wash4green Pinerolo al sesto posto, le prime tre partite di ritorno hanno visto tre stop e un solo punto. Le ‘pinelle’, domani, sabato 20, alle 20,30, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, ospitano Megabox Ond. Savio Vallefoglia, con cui all’andata avevano fatto punteggio pieno.

Un match importante per invertire la tendenza, ma anche in chiave play off. Le marchigiane hanno fatto il sorpasso arrivando a 24 punti e occupando il sesto posto, che prima era di Pinerolo, distanziando le rivali di 3 lunghezze. Una vittoria piena sarebbe quindi strategica per ricuperare terreno e mantenere con più tranquillità la zona play off. La partita, che sarà trasmessa anche su Rai Sport, segnerà l’esordio del nuovo acquisto Chiara Mason, aggregata alla squadra da martedì.