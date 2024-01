Biglietteria online per Palazzo Carignano e Villa della Regina

Attraverso il portale web Musei Italiani ( www.museiitaliani.it ), il sistema fornisce informazioni utili per organizzare la visita e offre la possibilità di acquistare online il biglietto di ingresso. La Direzione regionale ha attivato il servizio di e-ticketing per l’accesso ai percorsi di visita di Palazzo Carignano e Villa della Regina a Torino, del Castello di Racconigi in provincia di Cuneo e del Forte di Gavi nell’Alessandrino. Questo canale, che non esclude il tradizionale acquisto del biglietto direttamente in museo in base ai posti disponibili, configura senza dubbio uno strumento importante nell’ambito del crescente processo di digitalizzazione che coinvolge l’erogazione di beni e servizi al pubblico, non solo ai fini di una gestione più efficace e razionale dei flussi di visita, ma anche e soprattutto nella prospettiva di incrementare i servizi resi agli utenti e agevolare le modalità di fruizione del patrimonio culturale.