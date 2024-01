Elisoccorso Notturno: Zero e AslTo3 potenziano il servizio sull'ospedale dei Susa

Prosegue l’opera di potenziamento del servizio di emergenza sanitaria preospedaliera da parte di Azienda Zero.

In stretta sinergia con l’ASL To3 da ieri è stato attivato un sito operativo in orario notturno per l’elisoccorso 118, all’interno dell’Ospedale di Susa. Attualmente in caso di necessità di prelevare in orario notturno un paziente dall’ospedale di Susa si faceva ricorso, come sito di atterraggio al locale campo sportivo, che comunque rimane attivo. L’attivazione di questo nuovo sito operativo all’interno dell’ospedale permetterà una più rapida evacuazione dei pazienti dall’ospedale di Susa evitando il trasporto fino al campo sportivo per quelle patologie tempo dipendenti che richiedono un trattamento nei centri Hub necessari alla cura del paziente.

“E’ un bel passo avanti per la nostra ASL che rafforza le capacità di trattamento anche in orario notturno per i nostri cittadini”, commenta la Dr.ssa Franca Dall’Occo, Direttore Generale dell'ASL To 3, mentre il Dr. Gianluca Ghiselli Direttore Sanitario di Azienda Zero ribadisce di come “la mission affidata ad Azienda Zero vada costantemente avanti con un ringraziamento particolare al Dr. Roberto Vacca Direttore del Servizio Regionale dell’Elisoccorso 118 del Piemonte e al Dr. Roberto Colombo Coordinatore Commissione Tecnica Elisoccorso.“