Dogecoin ($DOGE) potrebbe rimbalzare dopo che la media mobile a 100 giorni tiene. C'è un'alternativa migliore? Ecco i livelli chiave da osservare

I trader stanno ipotizzando che $DOGE potrebbe essere pronto per un rimbalzo importante dopo che la principale meme coin ha mantenuto il supporto della media mobile a 100 giorni per due settimane.

Dogecoin ha registrato un aumento a metà dicembre, superando brevemente lo $0,1, ma poi è sceso fino a trovare supporto proprio alla media mobile a 100 giorni, intorno a $0,08.

Con X che ha ottenuto una licenza di trasmettitore di denaro e Elon che dice di continuare ad acquistare Doge, i trader si chiedono se ciò basterà a innescare un rimbalzo.

Allo stesso tempo, stanno cercando alternative a $DOGE che possano offrire rendimenti più elevati, e $SPONGE sembra essere sulla bocca di tutti.

Dogecoin ($DOGE) mantiene la media mobile a 100 giorni

Dogecoin ha resistito con successo al supporto della media mobile a 100 giorni per quasi 14 giorni consecutivi, dimostrando un supporto molto solido a quel livello.

La criptovaluta è stata in ribasso da metà dicembre, dopo aver superato brevemente lo $0,1 durante quel mese.

La meme coin è scivolata da oltre $0,09 a toccare il minimo di $0,075 il 3 gennaio, ma da allora ha trovato sostegno proprio alla media mobile a 100 giorni.

$DOGE è attualmente bloccato in un range tra il supporto a $0,075 e la resistenza a $0,0875, proveniente dagli alti di febbraio 2021. Il mercato dovrà superare uno di questi livelli per definire la prossima direzione.

Guardando avanti, se gli acquirenti cominciano a spingere il mercato verso l'alto, il primo ostacolo si trova a $0,0836, dato dalla media mobile a 20 giorni.

Successivamente, ci sono resistenze a $0,0875 (massimi di febbraio 2021) e $0,09 (media mobile a 50 giorni).

Se il trend rialzista continua, ci sono ulteriori sfide a $0,0935, $0,1 e $0,105. Oltre ai massimi del 2023, la strada è segnata da resistenze a $0,11 e $0,117 (Estensione Fib 1.272).

Dogecoin si avvicina a X dopo che l'azienda ha ottenuto la licenza e Elon ha dichiarato di continuare a tenere $DOGE

Oltre al recente lancio dell'ETF Bitcoin, che sta portando l'attenzione al mondo delle criptovalute, i trader credono che ora tutto stia giocando a favore di Dogecoin. Elon ha dichiarato di mantenere ancora $DOGE e X ha ottenuto la licenza per trasmettere denaro, con l'intenzione di lanciare un servizio a pagamento.

Ciò è visto positivamente per $DOGE, con molte persone che pensano che la meme coin sarà tra le prime ad essere aggiunte al servizio, soprattutto dopo le dichiarazioni di Elon sulla sua detenzione di Dogecoin.

Quali alternative offrono opportunità migliori?

Mentre Dogecoin rimane una valida opportunità di trading, gli investitori sono convinti che ci siano progetti alternativi in grado di garantire rendimenti più elevati.

In particolare, $SPONGE sta attirando l'attenzione dopo aver accumulato $4,5 milioni in asset messi in staking per l'aggiornamento V2.

Il token Spongebob ($SPONGE) sta migliorando per cercare di replicare il notevole rendimento del 2023, e gli investitori stanno supportando questo progetto con il loro denaro.

Il token $SPONGE ha registrato ingressi di $4 milioni nel contratto di staking per V2

$SPONGE ha visto un notevole afflusso di $4,5 milioni nel contratto di staking V2, poiché gli investitori si affrettano a posizionarsi in vista del prossimo upgrade.

La nuova versione di $SPONGE sarà attiva nelle prossime settimane, e i trader sono entusiasti di partecipare perché credono che possa replicare il notevole rendimento del 100x visto nel maggio 2023.

Nel 2023, $SPONGE è stato una delle meme coin più popolari, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di $100 milioni e ottenendo l'inserimento su importanti exchange.

Ora, il team è tornato con un aggiornamento V2 per continuare la crescita e gestire eventuali oscillazioni di mercato.

Il "Krabby Patty" delle meme coin sta lanciando un interessante aggiornamento di stake-to-bridge, dove gli utenti devono bloccare $SPONGE nel contratto di staking V1 per ottenere un'equivalente quantità dell'upgrade V2.

Questo metodo di stake-to-bridge è l'unico modo per posizionarsi in V2, garantendo una distribuzione equa per questa seconda fase.

Se non hai ancora $SPONGE, puoi acquistarlo direttamente dal sito del progetto e, automaticamente, sarà messo in staking per l'upgrade V2.

In alternativa, chi possiede già $SPONGE V1 è incoraggiato a bloccare i propri asset per partecipare.

Tutti i token $SPONGE V1 messi in staking nel contratto V2 saranno bloccati in modo permanente per agevolare la transizione verso V2.

Una volta che è online, chi partecipa può recuperare i propri $SPONGE V2 direttamente dal sito.

In generale, se stai cercando rendimenti elevati, $SPONGE è sicuramente un progetto da non lasciarti sfuggire questo mese. Il team ha già dimostrato la sua competenza nel 2023 ed è tornato, più forte che mai, per un'altra corsa al 100x nel 2024.

Scopri $SPONGE