Il Piemonte dalla parte dei giovani: negli ultimi 20 anni solo la Lombardia ha erogato più mutui agli Under 36

Il Piemonte è la seconda regione, dopo la Lombardia, che negli ultimi venti anni ha erogato agli under 36 più mutui high-loan-to-value, ovvero quelle soluzioni di finanziamento che superano l’80% del valore dell’immobile. A livello nazionale i mutui ad elevato LTV si sono progressivamente affermati nel corso dell’ultimo ventennio, fino ad interessare oggi un mutuo su quattro.

L’Osservatorio di Qualis - Managing General Agent attiva in Italia nel mercato del credito B2B –ha rilevato che in Piemonte l’età media dei mutuatari under 36 che dal 2003 al 2023 hanno scelto questo tipo di soluzioni è di 29 anni e mezzo. Inoltre, nell’arco temporale preso in analisi, si registra una crescita del 33% dell’importo medio finanziato ai giovani (da 70.000€ nel 2003 a 93.000€ nel 2023), a cui si affianca un aumento del LTV da 91% a 95,6% (+5%).

Dal confronto tra l’andamento regionale e quello nazionale si riscontra nell’arco dei vent’anni un’inversione di tendenza rispetto al valore medio del LTV: se nel 2003 il LTV medio degli under 36 era inferiore in Piemonte rispetto alla media italiana, nel 2023 risulta invece superiore (95,6% vs 93,5%). Ad oggi, inoltre, in Piemonte l’importo medio richiesto dai più giovani è inferiore del 37,6% rispetto alla media nazionale (93.000€ vs 128.000€).

Tra le città nell’analisi spicca Torino, dove viene erogato il 20% di mutui ad elevato LTV per under 36, seguita da Novara (3%) e Alessandria (2%).

“La fotografia scattata dall’Osservatorio conferma che la maggior richiesta di soluzioni ad elevato LTV si concentra nel capoluogo di regione e nelle principali città: è proprio nei centri più dinamici che le sfide della contemporaneità, le evoluzioni del mercato e le trasformazioni della società rendono più evidente il valore di questi prodotti”, ha dichiarato Roberta Brunelli. “Le dinamiche del settore negli ultimi venti anni mostrano che i mutui HLTV rappresentano e continueranno a rappresentare il principale alleato per rendere più accessibile l’acquisto della casa di proprietà”.