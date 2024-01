Anche Natalino Balasso scherza sul treno “rallentato Pinerolo-Pinerolo”

Centoventi minuti di ritardo sulla linea ad Alta Velocità? Colpa del “rallentato Pinerolo-Pinerolo”. Anche il comico e attore veneto Natalino Balasso tira in ballo il trasporto ferroviario che serve Pinerolo per scherzare sui disservizi e su come gli utenti li percepiscono.

La linea Torino-Pinerolo è da anni al centro delle lamentele degli utenti per ritardi, disagi e soppressioni di corse. Proteste che sono finite sui banchi dei vari municipi fino al tavolo della Regione. E il treno è un argomento sempreverde nelle campagne elettorali. Non si sa se il comico veneto abbia attinto a queste proteste, raccontate più volte dai giornali o ci abbia messo solo del suo, ma nel discorso di inizio anno, pubblicato su Youtube, dal minuto 8,35 al minuto 9,29 ironizza sul trasporto ferroviario e sulle rassicurazioni fornite dalle voci che spiegano il ritardo.

Nel suo monologo, la colpa di 120 minuti sulla tratta ad Alta Velocità Venezia-Bologna è quindi “di un fottutissimo regionale fermo a Pinerolo”, che è “un treno che gira in tondo” e i suoi 5 minuti di ritardo generano “un effetto farfalla” su tutta la rete.