Lorenzo Sonego, l’orgoglio di Torino e la fede granata del tennista italiano

Lorenzo Sonego, noto affettuosamente come "Sonny," è una delle stelle emergenti del tennis italiano, la cui storia è intrecciata con la città natale di Torino e il fervore calcistico per il club granata. Sonego infatti è un tifoso sfegatato del Torino, tanto è vero che dopo una vittoria a Monte-Carlo festeggiò proprio sventolando una sciarpa della squadra, lanciatagli dalle tribune. Sonego si è messo in mostra di recente sia in Coppa Davis che nei tornei a cui ha partecipato come singolarista. Si tratta infatti di un tennista molto solido e stimato, tra gli italiani più competitivi e ricchi di bravura.

La storia tennistica di Lorenzo Sonego

Nato l’11 maggio 1995 a Torino, Lorenzo Sonego ha sempre mostrato un talento innato per il tennis e ha intrapreso con determinazione la sua carriera professionale. Nel corso degli anni, ha raggiunto risultati notevoli nel circuito ATP, affermandosi come uno dei migliori tennisti italiani in circolazione.

In singolare, al momento Sonego può vantare la conquista di tre titoli ATP su tre diverse superfici in cinque finali disputate. La sua migliore posizione nel ranking ATP è stata il 21º posto raggiunto il 4 ottobre 2021. Nel doppio, ha ottenuto due titoli ATP e raggiunto il 60º posto il 12 settembre 2022.

Un momento di grande orgoglio sia per Sonego che per il tennis italiano è rappresentato dal suo contributo decisivo alla conquista della seconda Coppa Davis da parte della nazionale italiana nel 2023. Questo trionfo è stato particolarmente significativo, in quanto è giunto 47 anni dopo la prima vittoria italiana, ottenuta dai leggendari "Quattro Moschettieri”. Sonego ha giocato in doppio insieme a Sinner.

Uno dei momenti più memorabili della sua carriera calcistica è avvenuto nel 2020, quando Sonego ha sconfitto il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, nel torneo ATP 500 di Vienna. Questa epica vittoria ha avuto un significato speciale, non solo per lui ma anche per il tennis italiano nel suo insieme, poiché è diventato il primo tennista italiano a battere il leader della classifica mondiale in un torneo di tale rilievo.

Il ragazzo ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare anche nei prestigiosi tornei del Grande Slam. Ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros nel 2020 e nel 2023, confermando la sua abilità su diverse superfici. Nel 2021, ha fatto una notevole apparizione agli ottavi di finale a Wimbledon, confermando la sua costante presenza nelle fasi avanzate dei tornei più importanti del tennis mondiale.

La passione per il calcio e per il Torino

Una delle caratteristiche più affascinanti di Lorenzo Sonego è la sua profonda passione per il calcio, in particolare per la squadra di calcio del Torino. Sonego ha ovviamente sviluppato un attaccamento speciale alla città e per uno dei suoi amati club calcistici. Il calcio è parte integrante della cultura italiana, e per Sonego, il tifo per il Torino rappresenta una parte importante della sua vita.

Ovviamente la priorità per Sonego resta la carriera tennistica, in uno sport che nel corso tempo ha saputo ispirare anche vari giochi online per console, così come slot a tema presenti nei casinò virtuali, molti dei quali in grado di proporre un ventaglio di titoli importanti per consentire agli utenti di registrarsi per avere bonus sui giri gratis. L’avventura nel tennis per Sonego sembra appena cominciata, con la speranza che possa regalargli ancora gioie e soddisfazioni.