Torino in lutto per la morte di Umberto Cornaglia, storico imprenditore del mondo automotive

"Esprimo vicinanza alla famiglia per la morte di Umberto Cornaglia, un uomo ed un imprenditore stimato che da Torino, dal Piemonte, si è fatto largo esportando con il suo gruppo le sue capacità in tutto il mondo", commenta il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia.



Cornaglia era amministrazione delegato del Gruppo che porta il suo cognome, che gestiva con la sorella Roberta (moglie dell'ex assessore regionale Roberto Rosso) ed il fratello Pier Mario. "E' stato capace di anticipare le esigenze del mercato con coraggio imprenditoriale, mostrandosi sempre instancabile nel lavoro e, cosa sempre più rara, rispettoso delle persone. Una grande perdita per il nostro territorio e per tutto il settore, ma soprattutto per la sua famiglia. Alla moglie e ai figli vadano le mie più sentite condoglianze e quelle di tutto il Consiglio regionale", conclude Allasia.