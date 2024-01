Nel 2024 i grandi eventi turistico-sportivi del Piemonte finanziati con 2 milioni di euro

Nel 2024 i grandi eventi turistico-sportivi in Piemonte potranno contare su uno stanziamento di circa 2 milioni di euro, oltre a 4 milioni previsti per il Giro d’Italia, mentre quasi 7 milioni andranno a enti e società per la promozione e diffusione delle attività sportive, di cui 1,7 per le Atp Finals. I numeri sono stati forniti oggi in Sesta, presieduta da Davide Nicco, dall’assessore Fabrizio Ricca, che ha illustrato le voci del bilancio di previsione 2024-2026 in materia di Sport, Tempo libero e Politiche giovanili.

Uno stanziamento specifico di 350 mila euro è previsto per il sostegno ai giovani atleti iscritti agli sci club piemontesi (100 mila euro in più rispetto al 2023). Sono confermate invece le risorse destinate ai comuni ex olimpici per gli impianti di innevamento e risalita, trasferiti agli enti locali (3,6 milioni), per la sicurezza delle aree sciabili e la gestione delle stazioni per la stagione sciistica 2023/24 (5 milioni) e per il palazzetto del ghiaccio di Torre Pellice (300 mila euro).

1,2 milioni andranno per l’assegnazione di contributi ad enti pubblici per la promozione dell’attività sportiva che avverrà tramite bando e altrettanti per l’adesione della Regione all’organizzazione delle Universiadi 2025.

Tra le risorse anche 300 mila euro per la realizzazione di attività da parte di Sport Commission, 800 mila per il campionato europeo di Rally e uguale somma per i mondiali di Hockey su pista 2024, 110 mila euro per la promozione degli sport tradizionali pallapugno e pallatamburello, in continuità con il bando 2023. 400 mila euro sono invece destinati ai Giochi Mondiali invernali 2025, per i quali sono previsti 2,9 milioni complessivi.

Quanto alle Politiche giovanili, per il 2024 sono previsti 400 mila euro di fondi regionali, destinati perlopiù al co-finanziamento dell’Intesa con il dipartimento Politiche giovanili e circa 500mila di fondi statali.

Sono intervenuti i consiglieri Valter Marin (Lega), che ha sottolineato l’impegno della Giunta a promuovere il territorio anche attraverso lo Sport, e Monica Canalis (Pd), che ha rilevato una decrescita dei contributi per la promozione e diffusione delle attività sportive e il mancato finanziamento della legge quadro sulle politiche giovanili.