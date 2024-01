Smemoranda chiude i battenti: addio al diario italiano dal 1979

Smemoranda cede il passo alla digitalizzazione

Gli effetti della digitalizzazione si ripercuotono in maniera intensa e quotidiana in tutti gli ambiti, e ovviamente quello della stampa, incluse appunto agende, rubriche e diari, ne ha particolarmente risentito in termini di concorrenza. Se da un lato infatti qualsiasi utente può arricchirsi di informazioni, utilizzare strumenti gratuiti, e divertirsi con i migliori giochi di casinò online , dove l’esperienza diventa sempre più reale; altri settori, in particolare dal 2020, hanno vissuto una vera e propria involuzione. Per tutto ciò che è cartaceo, ad esempio, stare al passo coi tempi non è facile, ma le evoluzioni sono così repentine che anche i libri in formato digitale hanno “già” un concorrente agguerrito: gli audio libri.

In realtà, per dover di cronaca, del fallimento del gruppo Smemoranda Group S.p.a. se ne era già parlato nel marzo del 2023, a causa di gravi debiti da saldare entro il 31 dicembre dello stesso anno, e la precedente vendita di Zelig per sei milioni di euro assumeva un’altra prospettiva, ben più grave, e quindi non di strategia; ma l’addio definitivo al celebre brand milanese è stato dato con l’asta del 20 gennaio, che non ha visto nessun partecipante, e ciò nonostante si fosse piazzata all’ottavo posto della particolare classifica Feltrinelli relativa alle agende e rubriche più vendute del 2023.

Una storia tutta italiana: grandi firme e poi gli amori sui banchi di scuola

Luigi Vignali, Michele Mozzati e Nico Colonna, ai più diranno poco o nulla, ma se menzionassimo Zelig e Smemoranda, allora tutto tornerebbe più noto: i primi due sono Gino & Michele, autori del celebre format comico di Mediaset presentato per anni da Claudio Bisio, e presenti a Torino nel 2021 per il Festival della Comunicazione; invece il terzo, insieme agli altri due, ha dato vita al diario più famoso d’Italia nel 1979. Sono infatti i cofondatori di Smemoranda, agenda-libro che nasceva in seno a un gruppo di universitari milanesi, concepita per gli studenti.

La mitica “Smemo”, chiamata così dai più, è poi diventata un compagno inseparabile per milioni di studenti italiani delle scuole superiori dagli anni ottanta fino al primo decennio del duemila. Al mito della Smemoranda, precursore dei social, ha contribuito il fatto che a questo prodotto abbiano legato il proprio nome personaggi e artisti del calibro di Federico Fellini, i fumettisti Stanio, Davide La Rosa e Altan, Roberto Benigni, e poi ancora il cuoco Gualtiero Marchesi e come non citare i cantanti Jovanotti e Ligabue. Smemoranda ha da sempre rappresentato i valori dell’inclusione, dell’innovazione, stimolato l’arte e incoraggiato a farsi delle domande, sempre con quel pizzico di ironia e di ribellione che contraddistingueva il diario. Indimenticabili i temi che si sono susseguiti nel corso degli anni: il primo in assoluto venne chiamata semplicemente “La Numero 1”, ma già dal 1979/1980 si iniziavano a sviluppare i diversi temi, che in quell’anno era “Insieme è meglio”. Particolarmente sorprendente sembra il tema della stagione scolastica 1989/1990, “Il duemila”, che anticipa l’argomento di ben dieci anni, dimostrando sempre grande arguzia e senso critico. E forse non è un caso che il tema dell’ultima edizione dell’agenda-libro sia stato “Domani”: quasi una speranza, o forse un appuntamento come quelli che sono stati segnati per anni sulle pagine di questo diario. Del resto l’ironia è sempre stata una delle strategie di comunicazione del marchio milanese: lo stesso nome “Smemoranda” associato a un oggetto che dovrebbe “ricordare” compiti e appuntamenti, incarna benissimo lo spirito un po’ ribelle, un po’ artistico e scanzonato di questo che è un oggetto cult italiano.

Smemoranda lascia il mercato italiano dopo 45 anni trascorsi da assoluta protagonista dei banchi di scuola da Milano a Trapani, toccando indistintamente tutte le 21 regioni, e si porta con sé un pezzo di storia italiana, fatto di carta, penne BIC e Staedtler, scarabocchi, firme, dediche, e appuntamenti scritti sulle ultime pagine di un diario la cui uscita si aspettava come adesso molti ragazzi attendono l’uscita di un nuovo iPhone o di un nuovo manga. Ma si sa, le mode e le tendenze sono spesso cicliche, e un po’ come successo per il vinile, anche la “carta” potrebbe tornare a essere utilizzata.