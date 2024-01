Un maxi tamponamento che ha coinvolto almeno sei auto si è verificato poco dopo le 17 sulla tangenziale nord di Torino, tra corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano.

Tre i feriti, trasportati in codice giallo al Maria Vittoria.

Disagi alla circolazione: al momento si viaggia solo in prima corsia di marcia e in corsia di emergenza. Traffico bloccato in direzione nord e molto rallentato in direzione sud.