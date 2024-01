Torino-Ceres e treni per Pont Canavese, Uncem: "Trenitalia e Gtt si parlino e si organizzino"

"È necessario che GTT e Trenitalia si parlino, per organizzare i trasporti in fase transitoria sulla Torino-Ceres. Il caos di questi ultimi giorni è avvenuto perché i due vettori probabilmente non si sono parlati, come era anche stato chiesto dall'Agenzia regionale della mobilità, luogo del confronto". La denuncia è del Presidente Uncem nazionale, Marco Bussone, e Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.

"I pullman che non passano, gli orari dei bus indisponibili sul sito dei treni, i treni che non ci sono, i cambi gravissimi a Ciriè per salire a Germagnano, i passaggi a livello chiusi in eterno per un singolo passaggio di treno, non dimostrano efficienza e puniscono gli utenti. RFI e Trenitalia intervengano. Ascoltino chi usa quelle tratte e le paga. È del tutto inaccettabile che vi siano problemi sulle linee. Come rimane inaccettabile che da parte di Trenitalia non vi sia stata finora una mezza parola, una data certa, sull'arrivo dei treni a Ceres e a Pont Canavese. I Sindaci sono molto molto arrabbiati per questa condizione di abbandono dei pezzi montani delle due linee. Sono arrabbiati ovviamente utenti e cittadini. È assurdo dimenticare quelle due parti di rete, considerate probabilmente appendici inutili. Non lo sono. Trenitalia si attivi per le aree montane. Dica qualcosa, batta un colpo, scelga di esserci e non si nasconda. Vada in Agenzia della Mobilità e definisca tempi di arrivo a Pont e a Ceres. I Sindaci alzino ulteriormente la voce. Uncem è al fianco loro e dei pendolari".