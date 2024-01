Tutto pronto per StraGulp: la seconda edizione dell'evento per appassionati di anime al Cortile del Maglio

Passione e cultura s’incontrano per la seconda edizione di StraGulp, presso il Cortile del Maglio domenica 4 febbraio 2024, dalle ore 9 alle 19.

L’evento, ad ingresso gratuito, spazierà nel panorama della cultura pop con la partecipazione di prestigiosi ospiti del settore, con associazioni, artisti, scrittori, un occasione per condividerla ma anche per un arricchimento personale per appassionati o semplici curiosi.