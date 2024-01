Come tornare a vivere dopo un ictus: se ne parla a GiovedìScienza con il professor Silvestro Micera

In Italia ogni anno sono circa 90.000 i ricoveri dovuti a ictus cerebrale. Di chi sopravvive solo il 25% guarisce completamente mentre il restante 75% presenta una qualche forma di disabilità, talvolta così grave da far perdere l’autosufficienza. (Fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it)

Oggi quest’ultima categoria di persone ha ottime possibilità di tornare a una vita normale, grazie anche al lavoro di ricercatori come Silvestro Micera, Professore ordinario di Bioelettronica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e all'École Polytechnique Federale de Lausanne, che il 1 febbraio sarà ospite di GiovedìScienza per l’appuntamento dal titolo “Muoversi, parlare, vivere. La tecnologia al servizio della riabilitazione.”

Nell’incontro al Polo del ‘900 e in diretta streaming sul sito www.giovediscienza.it, il professore Micera spiegherà come la ricerca scientifica e nuove tecniche di facile diffusione che si avvalgono di scoperte nel campo della robotica stiano concretamente migliorando la vita a quei pazienti con abilità compromesse, difficoltà nella comunicazione o nella deambulazione, ora non più ostacoli insormontabili.

Silvestro Micera

Professore ordinario di Bioelettronica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e all'École Polytechnique Federale de Lausanne, dove è titolare della cattedra della Fondazione Bertarelli in Neuroingegneria Traslazionale. È stato Visiting Scientist presso il Massachusetts Institute of Technology, con una borsa di studio Fulbright. Dal 2008 al 2011 è stato Group Leader presso l'Institute for Automation dell’ETH di Zurigo. Ha ricevuto l'Early Career Achievement Award e il Technical Achievement Award della IEEE – Engineering in Medicine and Biology Society. I suoi interessi di ricerca comprendono lo sviluppo di neuroprotesi basate sull'uso di interfacce neurali impiantabili con il sistema nervoso centrale e periferico per ripristinare la funzione sensoriale e motoria nelle persone con disabilità. In particolare, è coinvolto in esperimenti per il controllo di protesi di mano negli amputati e nel ripristino della funzione vestibolare, della presa e della locomozione in diversi disturbi neurologici.





L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti . La conferenza sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.giovediscienza.it

Per info: Tel. 0118394913 – WhatsApp 375 6266090

