Grande attesa per il 46° Real Carnevale Venariese: il programa dell'evento

Domenica 4 febbraio il 46° Real Carnevale Venariese entra nel vivo con la giornata dedicata alla sfilata e alla festa.

L'evento è organizzato dalla Città di Venaria Reale e dalla Fondazione Via Maestra, in collaborazione con la Pro Loco Altessano - Venaria Reale, il Comitato Carnevale e il Corpo Musicale G. Verdi.

Il programma: Ore 14.30 Via Diaz

Sfilata Gruppi in maschera accompagnati dal Corpo Musicale G. Verdi,.Con la partecipazione dei personaggi Lucio d'la Venaria e la Castellana, la Crisalide di Ieri e di Oggi, il Gruppo Storico Vittorio Emanuele II, i Conti di Cremieu, Gianduja e Giacometta di Pinerolo, Re Peperone di Carmagnola, sbandieratori e tamburini di Fiano, Veneziani di Lemie, Majorettes di Orbassano, Mariachi, Comitato maschere Piemonte di Mappano, Abruzzesi e Molisani, Caporales San Simon, I Lucanti, Ensemble Stramoseasca. Da Avigliana: sbandieratori, musici, Gruppo Corte Conte Rosso e i diversi Borghi.



Percorso: partenza da via Diaz, seguendo il percorso via San Marchese, via Canale, via Tripoli, via Iseppon, corso Papa Giovanni XXIII, viale Buridani, piazza Vittorio Veneto, via Mensa, piazza Annunziata.

Ore 15.30 Piazza Pettiti

Carnival Parade: trampolieri, giocolieri, musica

Distribuzione di palloncini a cura di Avis Venaria



Ore 16.00 Piazza Annunziata Festa di Carnevale

Animazione, giocoleria, trucca bimbi, baby dance, balli di gruppo e battaglia di coriandoli, a cura di Fem spettacoli.

Bugie e cioccolata calda, a cura del Comitato Carnevale e della Pro Loco Altessano - Venaria Reale.