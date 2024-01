Il Coro Contronota a Rubiana per l’Oratorio Don Giovanni Bosco

Il mese di febbraio a Rubiana parte all’insegna della buona musica, con l’esibizione del coro Contronota di Piossasco, diretto da Elisa Chiaraviglio – con Elisa Bonavero al pianoforte e Claudio Dattilo alle percussioni –, negli spazi della Chiesa parrocchiale di Sant’Egidio Abate: un’iniziativa che si terrà sabato 3 febbraio alle ore 21, a tre dì dal 31 gennaio, giorno in cui si commemora don Giovanni Bosco, fondatore dell’ordine religioso dei Salesiani.



L’appuntamento, realizzato dall’Associazione Ars Rubiana in collaborazione con il Comune e con la Parrocchia di Sant’Egidio Abate, vuole anche essere un’occasione per supportare una realtà che è sempre stata un punto di riferimento per la comunità di Rubiana: l’oratorio parrocchiale, dedicato proprio alla figura del sacerdote originario dell’allora Castelnuovo d’Asti. Durante la serata, infatti, chi vorrà potrà lasciare un’offerta: il ricavato della raccolta sarà devoluto in favore della squadra di giovani volontari che porta avanti le attività dell’oratorio.



“Sarà un’opportunità per ringraziare chi ha fatto tanto per i nostri concittadini più piccoli in tutti questi anni – ha dichiarato il Consigliere comunale delegato alla Cultura Fabio Otta – e lo si farà in un contesto reso possibile da un’Associazione attenta a questi apetti come Ars Rubiana che da un anno a questa parte si è distinta per la qualità e la quantità delle iniziative avanzate, sempre premiate da un ottimo riscontro di pubblico, tra residenti, villeggianti e persone interessate provenienti da Torino e dalla Prima Cintura”.