Jim Rotondi Italian Quartet sul palco dell'Osteria Rabezzana

Jim Rotondi, virtuoso della tromba e del flicorno, leader del quartetto, si conferma come uno dei più grandi trombettisti dell’attuale panorama jazz americano. Conosciuto per essere uno dei fondatori del sestetto “One For All”, un ensemble di spicco nell’ambito dell’hard-bop contemporaneo.

La sua carriera vanta collaborazioni con illustri musicisti come Lionel Hampton, Ray Charles, George Coleman, Mulgrew Miller, Ann Hampton Callaway, Charles Earland, Giacomo Gates, Dena De Rose, Bob Mintzer e naturalmente con i membri degli “One For All”, tra cui Eric Alexander, Steve Davis, David Hazeltine, Harold Mabern, Mike LeDonne, John Webber e Joe Farnsworth. Dotato di un suono caldo e potente, Rotondi eccelle anche nelle ballad, combinando una tecnica superiore e con un linguaggio poetico personale.

Tre talentuosi musicisti italiani condividono il palco con Rotondi, giovedì 1 febbraio in Osteria Rabezzana. Insieme, daranno vita a un’esibizione sempre appassionante, contraddistinta da swing, eleganza e un’energia travolgente. Il repertorio abbraccia sia immortali standard rivisitati per l’occasione, sia composizioni originali. Tutti i brani sono caratterizzati da un approccio mainstream piacevole, promettendo un’esperienza musicale coinvolgente e memorabile.

Formazione

Jim Rotondi, tromba

Simone Cosso, chitarra

Emanuele Valente

Giorgio Griffa, batteria

Ora di inizio: 21.30

Ingresso:

15 euro (con calice di vino e dolce) – 10 euro (prezzo riservato a chi cena)

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

Info e prenotazioni

Web: www.osteriarabezzana.it

Tel: 011.543070 - E-mail: info@osteriarabezzana.it