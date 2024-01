Villafranca Piemonte: un aperivolley per parlare di sport e territorio

“Noi da vent’anni a Villafranca Piemonte lavoriamo sullo sport perché offrire possibilità ai bambini e ai ragazzi è un’opportunità che si dà loro e un servizio per le famiglie”. Il vicesindaco Marina Bordese introduce con il caso locale l’incontro che si terrà domenica 4 febbraio, proprio a Villafranca Piemonte, al Pala Bus Company, verso le 19, alla fine della partita tra la Wash4green Pinerolo e il Chieri.

L’appuntamento si intitola ‘Sport e territorio’ e sarà un apericena – per l’occasione ‘aperivolley’ – a cui oltre a Bordese, interverrà anche il consigliere regionale Davide Nicco. L’introduzione, invece, è affidata al sindaco Agostino Bottano.

“Per i paesi più lontani dai grandi centri è anche importante fare rete per offrire il maggior numero di sport ai bambini, coordinandosi” sottolinea la vicesindaco. Mentre Nicco, che è presidente della commissione consigliare Sport, aggiunge: “La Regione si è impegnata in questi anni sul tema, perché lo sport ha diversi vantaggi. È un’occasione di formazione, ma anche di promozione del benessere e della salute fisica. Inoltre, parlo anche per esperienza, in ambito sportivo nascono amicizie che si portano dietro per tutta la vita”. L’incontro è aperto a tutti, ma per motivi organizzativi occorre inviare un whatsapp di adesione al 335 6550926.