AslTo3, Cristina Crocillà nominata nuovo direttore del Laboratorio Analisi Rivoli-Pinerolo

Prende servizio oggi, 1° febbraio 2024, il nuovo direttore della Struttura Complessa Laboratorio Analisi Unificato Rivoli - Pinerolo. A ricoprire il ruolo, che gestisce l’attività di laboratorio analisi di tutta l’Azienda Sanitaria, è stata nominata la Dott.ssa Cristina Crocillà, a conclusione delle procedure concorsuali seguite alla quiescenza della dottoressa Maria Rita Cavallo.

Laureata in Scienze Biologiche con indirizzo in Patologia clinica, la Dott.ssa Crocillà ha conseguito la specializzazione in Microbiologia e Virologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Torino e dedicato il suo percorso professionale alle attività di gestione delle analisi di laboratorio.

Dirigente presso la A.O.U. Città della Salute di Torino, incarico ricoperto fino ad ora, in precedenza era già in forze all’AslTo3, fino al gennaio 2020, sempre nell’ambito della S.C. Laboratorio Analisi, in particolare presso la sede di Giaveno e l’ospedale di Rivoli.

In AslTo3 si è occupata di stesura di protocolli per la raccolta dei campioni biologici e di analisi chimico-cliniche e microbiologica di routine e urgenza. Ha all’attivo diverse esperienze di docenza per il corso di Laurea in tecnico di Laboratorio biomedico nonché partecipazione a congressi e convegni SIPMeL, associazione medico-scientifica italiana della medicina di laboratorio.

La S.C. Laboratorio Analisi Unificato Rivoli - Pinerolo effettua annualmente circa 2.800.000 prestazioni specialistiche ambulatoriali a pazienti esterni, circa 900.000 per pazienti ricoverati e oltre 620.000 prestazioni di pronto soccorso per pazienti ricoverati e non ricoverati.