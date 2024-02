Meteo, sul Torinese si annuncia un fine settimana di primavera (alla faccia del calendario)

Ancora per alcuni giorni avremo a che fare con l'alta pressione, che però nel corso della prossima settimana tenderà finalmente a cedere il passo a correnti occidentali più fresche e umide. Le temperature nel fine settimana si alzeranno di molto oltre la media soprattutto in montagna, dandoci un primo assaggio di primavera.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi venerdì 2 a lunedì 5 febbraio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature principalmente in montagna. Sulle pianure possibilità ancora di nebbie anche estese e persistenti su aree più orientali.