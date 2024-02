Pista da bob Olimpiadi, si va a Cortina? Cirio: "Abbiamo i 13 milioni per riqualificare Cesana"

"Prato verde, parco avventura o struttura amica della natura, decideremo con il territorio il destino dell'impianto di Cesana ". Così Alberto Cirio "incassa" la decisione di scegliere Cortina per la pista da bob in vista delle Olimpiadi invernali 2026 .

" Avevamo proposto Cesana come alternativa a Cortina, ma se Cortina c'è, il tema non si pone più ", sottolinea il governatore del Piemonte. " Ma rimarranno i 13 milioni che il Governo ha stanziato per il recupero della struttura. Quelli non vengono meno", sottolinea con una certa soddisfazione .

"Quei soldi rimangono - conclude - e vedremo di utilizzarli nella maniera migliore. Dovremo decidere come. Magari per un qualcosa che non sia un impianto da bob, visto che l'Italia avrà quello di Cortina. Decideremo come muoverci, d'accordo con Stefano Lo Russo in quanto sindaco metropolitano e con tutto il territorio".