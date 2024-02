SAA-School of Management e Piemonte Innova insieme per sostenere l’innovazione nelle imprese

Integrare competenze digitali e manageriali è la chiave per la crescita di manager e imprese di successo. Oggi, con questo obiettivo, Davide Caregnato, Direttore di SAA - School of Management dell’Università degli Studi di Torino e Massimiliano Cipolletta, Presidente di Piemonte Innova hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strategica per potenziare le competenze digitali e manageriali nel contesto delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

L'accordo, che sottolinea l'importanza cruciale di formare dei leader capaci di dominare le materie tecniche come di confrontarsi su temi gestionali, delinea una serie di iniziative rivolte in particolare alle PMI: corsi executive per il potenziamento di competenze in ambito manageriale e digitale; la partecipazione ai progetti di Academy della Regione Piemonte; supporto allo sviluppo di piani strategici di imprese, sia profit che non profit; promozione e creazione di cultura dell’innovazione attraverso attività ed eventi dedicati.

“Una collaborazione strategica per SAA, a conferma della sua capacità di porsi come interlocutore e centro per lo sviluppo delle competenze manageriali con stakeholders di rilievo per il territorio come Piemonte Innova” commenta il Direttore di SAA School of Management Davide Caregnato.

Marcello Bogetti, referente dell’area Business Development & Innovation di SAA aggiunge: “Lanceremo congiuntamente un’offerta formativa innovativa di micro-credenziali per accompagnare le PMI nell’adozione delle tecnologie emergenti, ad esempio l’Intelligenza Artificiale Generativa, con la certificazione delle competenze attraverso Digital Open Badge”.

Massimiliano Cipolletta, Presidente di Piemonte Innova, ha dichiarato "La contaminazione di competenze è essenziale nell’attuale scenario competitivo. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nell’essere un catalizzatore per l'innovazione e lo sviluppo."

Le nuove iniziative formative rivolte alle imprese saranno presentate durante un evento gratuito lunedì 26 febbraio alle 16 presso la Scuola di Amministrazione Aziendale.

SAA - School of Management con oltre 65 anni di formazione manageriale è una delle più antiche Business School italiane. Progetta ed eroga percorsi di formazione manageriale, master e corsi di laurea in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e progetti di innovazione sociale e di social business.

Conta 4000 studenti e una community di oltre 500 manager e imprenditori che si sono formati, collaborano e partecipano alla vita culturale, didattica e associativa della Scuola.

Piemonte Innova è una Fondazione pubblico-privata senza fine di lucro che da oltre 20 anni opera per accelerare la crescita delle imprese (soprattutto micro e piccole) e affiancare le istituzioni, sostenendo l’uso delle tecnologie e del digitale come fattore strategico di sviluppo e promuovendo il dialogo tra mondo della ricerca e delle imprese.

PI coordina due reti: il Polo di Innovazione ICT piemontese - con oltre 300 aderenti - e il Cluster Nazionale Smart Communities, di cui fanno parte oltre 200 organizzazioni, tra cui numerose città e piccoli comuni.