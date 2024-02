Aska-Polizia: "Al primo sassolino ci costituiremo parte civile e denunceremo il Comune per favoreggiamento"

" Per ogni sassolino dei centri sociali lanciato contro la polizia - commentano i sindacati di polizia - ci costituiremo parte civile e denunceremo il Comune per favoreggiamento ".

E infine sulla destinazione dei locali: "Se il sindaco ha paura che restino sfitti. Li doni alla polizia. Costituiremo qui il nuovo ufficio immigrazioni, oggi cade a pezzi".

Lo Russo: "Problema che si trascina da 27 anni"

Poco dopo, intervenendo a margine della presentazione della Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino a partire dal 14 febbraio, il sindaco Stefano Lo Russo è tornato sulla vicenda Askatasuna dichiarando: "Stiamo provando a risolvere un problema che si trascina da 27 anni e dobbiamo provare a recuperare un immobile della città, farlo in un quadro di piena legalità in uno spazio di libero e democratico dibattito. Proprio ieri con alcune rappresentanze sindacali delle forze di polizia abbiamo detto che questo va anche nella direzione della tutela delle forze dell'ordine, senza rischiare di venire coinvolti o essere mandati in situazioni di violenza".

"È intollerabile che il presidente Cirio giri sotto scorta, ma l'operazione che abbiamo avviato niente ha a che fare con la copertura di atti violenti o altri reati. Invito tutti quelli che parlano senza aver letto gli atti amministrativi di leggerli, siamo a disposizione per tutti quelli che hanno necessità", ha concluso il sindaco di Torino.