Fa razzia nelle auto parcheggiate di fronte all'ospedale San Luigi: arrestato

Doppio intervento dei carabinieri in provincia di Torino nella giornata di ieri.

Fa razzia nel parcheggio del San Luigi: arrestato

Nel primo pomeriggio di giovedì 1° febbraio, nel territorio del Comune di Orbassano, un trentanovenne di Collegno, di fatto senza fissa dimora, vecchia conoscenza delle forze di polizia, armato di martello rompivetri ha forzato ben nove autovetture fra quelle regolarmente parcheggiate nell’area antistante l’ospedale “San Luigi Gonzaga” garantendosi un ricco bottino di effetti personali dei malcapitati proprietari (zaini, capi di vestiario, monete ed occhiali).

Fortunatamente sono intervenuti i militari della Stazione di Orbassano che hanno individuato l’autore dei furti mentre tentava di allontanarsi e lo hanno bloccato, recuperando la merce, poi restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato arrestato per “furto aggravato continuato” e accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Cede cocaina a Moncalieri: sorpreso e fermato

Nella mattinata di ieri, 1° febbraio, un ventitreenne di origine senegalese, senza fissa dimora, è stato notato in atteggiamento sospetto nella zona limitrofa a piazza Bengasi da una pattuglia in borghese della Sezione Operativa della Compagnia di Moncalieri, impegnata in servizio preventivo di routine. I militari hanno potuto appurare che il giovane stava attendendo un cliente, giunto poco dopo, al quale ha ceduto una dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

I militari sono intervenuti e hanno bloccato i due, arrestando il giovane pusher per “spaccio di sostanze stupefacenti” e segnalando alla Prefettura il suo avventore, un trentaduenne della zona, per “condotte integranti illeciti amministrativi”. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.