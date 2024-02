La legalizzazione di Askatasuna non piace alle destre: "Meno occupazioni, più occupati"

Tutta l'opposizione torinese scende in piazza: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Torino Bellissima si sono dati appuntamento in piazza Palazzo di Città, per protestare contro la delibera, annunciata in questi ultimi giorni dal sindaco Stefano Lo Russo, di "legalizzazione" del centro sociale Askatasuna.

Da giorni la proposta del primo cittadino Lo Russo di seguire un percorso di co-progettazione, che permetta un nuovo riutilizzo degli spazi dell'edificio di corso Regina Margherita 47, ha creato dibattito politico. Tanto da raccogliere tutto il centrodestra torinese in un'unica protesta.

"Oggi il centrodestra è sotto al municipio di Torino per dire al sindaco Lo Russo di ritirare immediatamente questa delibera - ha dichiarato il segretario cittadino della Lega Fabio Tassone - questa volontà di legittimare un centro sociale è un vero schiaffo ai cittadini".

"Fratelli d'Italia oggi dice no a qualunque tentativo di legittimazione del centro sociale Askatasuna - ha commentato il segretario cittadino di Fratelli d'Italia Maurizio Pedrini - non dobbiamo legalizzare gente che ha fatto della violenza il loro strumento di lotta politica".

Dopo l'audizione del sindaco Lo Russo con i sindacati delle forze dell'ordine, che hanno avvisato di costituirsi parte civile e denunciare per favoreggiamento il Comune, qualora vada in porto la delibera che definirà lo stabile di corso Regina Margherita 47 "bene comune", arriva il sostegno del centrodestra: "Noi di Forza Italia siamo qui per dare sostegno alle forze dell'ordine - ha dichiarato il segretario cittadino di Forza Italia Marco Fontana - si è creata una ferita nei confronti degli agenti di polizia che difendono la nostra città".