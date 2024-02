Il duo milanese Cyberpunkers arriva a Torino: il concerto allo sPAZIO211

I Cyberpunkers arrivano a Torino e si esibiranno in un concerto allo sPAZIO211 venerdì 9 febbraio alle ore 21.

Un di dj’s e producers milanesi nato nel 2006 con l’obiettivo di ridare linfa vitale alla cultura cyberpunk unendo musica elettronica, moda, design e fotografia.

I Cyberpunkers, a modo loro, hanno catturato ciò che è il Cyberpunk nell’era moderna. Attraverso esibizioni in club e festival di alto livello in tutto il mondo, sono diventati un nome internazionale che ha contribuito a definire l'incrocio tra sonorità contemporanee e un'implacabile mentalità musicale diretta e spietata. Identificare il genere del duo è impossibile: un sound ibrido e contaminato, composto da electro, dance, drum & bass, dubstep, hard techno & dance e psy-trance, che va a creare qualcosa di difficilmente definibile. Le loro identità sono celate da maschere, indossate fin dalgli esordi. In apertura Bitcrusher: il collettivo di DJ e producer nato a Genova nel 2019 ed esportato a Torino nel 2021. Il movimento nasce dall'esigenza di portare la cultura Techno underground e la migliore qualità musicale in uno spazio artistico, inclusivo ed amichevole.

Per info: www.spazio211.com