Mirafiori, a Torino scatta il panico istituzionale: Lo Russo scrive a Meloni, i sindacati insorgono. La Chiesa: "Ogni sforzo per rimanere"

"Preoccupazione per le parole di Tavares"

Con il pensiero ai lavoratori, alle loro competenze che sono elemento di valore per il territorio, alle famiglie e ai loro bisogni e progetti, ma anche all’intero sistema delle imprese che ruotano attorno a Stellantis, auspichiamo che il gruppo automobilistico compia ogni sforzo per conservare e sviluppare la sua presenza a Torino" .

"Il solo ragionamento sugli incentivi all'acquisto dell'auto non entra nei fattori di competitività e sviluppo che possono qualificare e rilanciare Mirafiori e il sistema dell'auto torinese".





Il sindaco Lo Russo scrive a Meloni:

Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è mosso sul tema: ha scritto una lettera al premier Giorgia Meloni anche per “metterla al corrente dello stato di apprensione per il futuro occupazionale della fabbrica di Mirafiori espresso da tutte le sigle sindacali".





Preoccupata anche la Uilm: "Servono certezze"

“Alla luce del tavolo di ieri e dell’accendersi di polemiche purtroppo molto confuse, e soprattutto vista la situazione sempre più grave del settore automotive colpito dalle ricadute della transizione, ribadiamo la nostra richiesta a Stellantis di assegnare un ulteriore modello a Torino che compensi l’uscita di produzione della gamma Maserati”. Lo dichiara il segretario generale Uilm Torino, Luigi Paone.

“Mirafiori – sottolinea Paone - non può sostenersi con la sola 500 BEV, mentre la maggior parte delle produzioni Maserati stanno arrivando al termine. Al Governo chiediamo di intervenire con maggiore incisività e con una politica industriale dedicata all'automotive, capace di guardare oltre la fase che stiamo attraversando".

Lazzi (Fiom): "Servono nuovi modelli"

"Le affermazioni di Tavares sono gravissime e gettano ulteriore incertezza sul futuro dell'industria dell'auto in Italia”. Così il segretario provinciale della Fiom torinese, Edi Lazzi che aggiunge: “Adesso gli incentivi ci sono, anche se non possono essere l'unica leva e comunque non sono la soluzione. Servirebbe invece un piano complessivo che preveda nuovi modelli di auto da assemblare, ricerca e sviluppo, infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, produzione di energia pulita a basso costo tramite il fotovoltaico, ma purtroppo di tutto ciò non si vede traccia e le conseguenze le pagano le lavoratrici e i lavoratori con la cassa integrazione e i licenziamenti nell'indotto".