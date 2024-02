Manon Lescaut si fa in tre per il Regio: a ottobre l'evento che chiude l'anno pucciniano e guarda alla prossima stagione

Tre opere, tre compositori, una protagonista unica: Manon Lescaut. E' questa l'idea alla base del nuovo ambizioso progetto del Teatro Regio di Torino, annunciato questa mattina dal sovrintendente Mathieu Jouvin.

"Quello che vogliamo fare - ha spiegato Jouvin - è partire dalla storia della giovane protagonista del romanzo dell’Abate Prévost che, a partire dal successo riscosso alla metà del Settecento, ha ispirato ben tre compositori: Daniel Auber che ha dato vita a Manon Lescaut nel 1856, Jules Massenet che compo­se la sua Manon nel 1884, e Giacomo Puccini che raggiunse il suo primo grande trionfo con Manon Lescaut nel 1893". E così ecco nascere "Manon Manon Manon", in programma il prossimo mese di ottobre.

Tre opere autonome ma complementari, tre direttori d’orchestra, tre interpreti per una protagonista unica, tre diversi cast per un inedito “trittico”: ventuno recite in un mese, "una vera sfida artistica e produttiva - aggiunge Jouvin - capace di mettere in luce la forza del nostro Teatro, dalle maestranze alle competenze più specifiche". L'idea è di alternare le tre messe in scena per tutto il mese, in modo che il pubblico possa andarle a vedere tutte e confrontare tra loro le tre opere, che partono da una stessa base ma sono tra loro molto diverse. "Abbiamo reso ancor più accessibile l’offerta attraverso una politica di prezzi che rende estremamente conveniente l’abbonamento ai tre titoli in modo da assaporare lo spettacolo in tre serate così come il regista l’ha concepito".

Il centenario pucciniano

Centro di questo progetto è ancora una volta Giacomo Puccini di cui nel 2024 si celebra il centenario della morte. "Il progetto su Manon chiude di fatto l'anno pucciniano - spiega Jouvin - ma allo stesso tempo apre alla stagione successiva, quella 2024-2025".

Lo Russo: "Il Regio punta su una cultura plurale"

Per Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino e Presidente della Fondazione Teatro Regio, si tratta di un progetto "che ribadisce ancora una volta, anche simbolicamente, come il Regio continui a puntare su una cultura plurale, pronta a raccontare punti di vista diversi e complementari, approfondendoli. Una proposta aperta a tutte e tutti, che offre la possibilità di avvicinarsi a prodotti culturali di altissimo livello da sentieri diversi, resa possibile dal grande lavoro degli artisti, dei tecnici e di tutto il personale del Teatro".

Opera Europa, la Conferenza d'Autunno

Dal 24 al 26 ottobre, il Teatro Regio ospiterà la Conferenza d'autunno di Opera Europa, la principale organizzazione europea che riunisce teatri e festival lirici e che attualmente conta oltre 233 membri componenti da 48 paesi. Ad annunciarlo è stato Lo Russo. "La riunione - ha sottolineato poi Jouvin - rappresenta un'importante opportunità per tutti i soci di riunirsi e confrontarsi per sviluppare collaborazioni e progetti innovativi".