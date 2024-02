Moncalieri festeggia i primi 100 anni di nonna Ines. Per lei anche gli auguri del presidente Mattarella

Un compleanno speciale, un traguardo che in pochissimi riescono a tagliare. Ed allora Moncalieri ha deciso di omaggiare la signora Ines Boccardo, una nonna arrivata a festeggiare il secolo di vita.

Donna dalla memoria energica e brillante

"Per la prima volta da vicesindaco, ho scelto di fare visita a questa signora che spegne 100 candeline", ha raccontato Davide Guida. "Quanta emozione ascoltare i ricordi di Ines. Mi racconta che era il 1953 quando, insieme al suo indimenticabile marito Mario, sceglie Moncalieri per crescere i suoi figli Maria Fernanda e Franco. Lei è casalinga, lui il veterinario della città. Perché a quei tempi, Borgo Mercato ne aveva bisogno per assistere gli animali dell’allora “Foro Boario”. Ma la memoria di questa signora ancora così energica e brillante non dimentica il difficile periodo della Seconda Guerra Mondiale".

In quel tempo abitava in un paese in provincia di Alessandria, al confine con la Liguria. Mario partì presto per la Russia e lei, rimasta a casa, scambiava con i liguri la sua farina in cambio di olio. Ripensa ancora al rumore assordante degli aerei che arrivavano per bombardare Torino.

Il telegramma del presidente Mattarella

"Ma oggi è semplicemente un giorno di festa - aggiunge Davide Guida - Lo capisco da come “nonna bis” mi accoglie nella sua casa di Borgo Navile, quasi incredula della visita a sorpresa. Mi aspetta stringendo tra le mani il telegramma di auguri che le ha inviato il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma c’è posto anche per vecchie foto del nostro centro storico e tanti profumatissimi fiori". Quelli che hanno accompagnato gli auguri di tutta Moncalieri per nonna Ines.